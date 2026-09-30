"트럼프, 이르면 30일 알래스카 LNG사업에 한국 투자 발표 가능성"

도널드 트럼프 미국 대통령이 이르면 현지시간 30일 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업에 540억 달러를 투자하는 것을 포함해 한국의 대미투자 사업을 발표할 가능성이 있다고 로이터통신이 보도했습니다.



통신은 29일 사안을 잘 아는 복수의 소식통을 인용해 이같이 보도했습니다.



한국 정부는 최근 국회에 2천억 달러 규모 대미 전략적 투자의 첫 사업으로, 미국 텍사스주 엔시날 가스복합화력발전소 건설 사업을 추진하기로 했다고 보고했으며 미국 내 대형 원전 8기 건설과 알래스카 LNG 개발 사업은 추후 협의과제로 분류했습니다.



로이터의 보도가 맞는다면 트럼프 대통령이 알래스카 LNG 개발 사업에 대한 한국의 투자를 기정사실로 발표할 가능성이 있어 주목됩니다.



알래스카는 11월 초 열리는 중간선거를 앞두고 경합주로 분류되고 있습니다.



한국은 지난해 관세를 25%에서 15%로 낮추는 조건으로 조선 협력(1천500억 달러)과 전략적 투자(2천억 달러)를 포함해 총 3천500억 달러 규모의 대미 투자를 약속했습니다.