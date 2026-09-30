서울대 동아리 출신끼리…'미공개 정보'로 200억 꿀꺽

<앵커>



금융권에서 일하며 얻은 미공개 정보를 주고받아 200억 원대 부당이득을 챙긴 일당이 적발됐습니다. 핵심 혐의자 5명은 서울대 같은 경영 동아리 출신이었습니다.



이태권 기자입니다.



<기자>



주가조작 근절 합동대응단은 미공개 정보를 이용해 주식 매매를 한 혐의로 10여 명의 사무실과 자택 등을 압수수색했습니다.



핵심 혐의자는 5명.



30~40대인 이들은 모두 서울대의 한 경영동아리 출신으로, 사모펀드 운용사와 상장사에서 공개매수 등 인수합병 관련 업무를 해왔습니다.



같은 대학 동아리와 글로벌 컨설팅 회사에서 연을 맺은 이들은 최근 5년간 호재성 미공개 정보를 서로 공유하며 주식 매매에 활용한 것으로 나타났습니다.



이들은 업무 중 알게 된 미공개 정보를 가족과 지인에게도 전달했고, 관련 주식을 저가에 매수한 뒤 정보 공개 후 주가가 오르면 고가에 처분하는 방식을 활용했습니다.



5개 종목에서 모두 200억 원대의 부당이득을 챙긴 것으로 드러났습니다.



[황선오/주가조작 근절 합동대응단장 : 엄격한 비밀 유지 의무를 부담하는 전문 인력이 정보의 원천이었다는 점, 정보가 가족·지인에게까지 전파되어 불공정 거래 행위가 광범위하게 확대되었다는 점에서 사안이 매우 중대합니다.]



합동대응단은 시장 감시 과정에서 포착된 이상 거래들을 지난 5월부터 집중 조사해 핵심 혐의자들의 정보 공유 정황을 확인했습니다.



압수수색과 동시에 이들의 증권 계좌에는 지급정지 조치가 내려졌습니다.



대응단은 관련자 고발과 함께 부당이득의 최대 2배에 해당하는 과징금을 부과할 방침입니다.



지난해 10월에는 한 증권사 임원과 배우자 등 8명이 미공개 정보로 수십억 원을 챙긴 사실이 적발되기도 했습니다.



금융전문가 범죄에 대한 제재 수위와 내부 통제 시스템 등을 정비해야 한다는 목소리가 커지고 있습니다.



(영상취재 : 설치환, 영상편집 : 정용화, 디자인 : 김예지)