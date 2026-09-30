[날씨] 퇴근길 중부 중심 비…전국 강풍 주의

9월의 마지막 날인 오늘(30일)은 중부지방을 중심으로 비가 내리겠습니다.



강수는 늦은 오후 중북부 지역부터 시작돼 저녁에서 밤사이 그 밖의 중부와 전북 북부지역으로 확대되겠습니다.



예상 강수량 보시면 경기 북동부와 강원 북부 내륙에 5~30, 그 밖의 중부와 전북 북부에는 5~10mm 정도로 양이 많지는 않겠습니다.



오늘 남부 지방의 하늘은 대체로 맑겠는데요.



아침 출근길 짙은 안개에는 유의하셔야겠습니다.



한편 오늘 오후부터 전국 대부분 지역에 바람이 강하게 불겠습니다.



현재 기온 서울이 16.6도, 대구 15.5도로 선선하게 시작하고요.



오늘 한낮 기온 서울이 26도, 대구는 28도 예상됩니다.



비가 그친 뒤 북쪽 한기가 남하하면서 내일은 오늘보다 기온이 5도가량 떨어져 쌀쌀하니까요.



급격한 기온 변화에 대비해 주셔야겠습니다.



(박세림 기상캐스터)