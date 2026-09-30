1. 북 지뢰 1발 추가 발견…'대북 규탄 결의안' 불발



서부전선 지뢰 폭발 사고 현장에서 북한군 지뢰 1발이 추가로 발견됐고, 강신철 국방장관은 북한군이 군사분계선을 넘어와 매설한 게 확실하다고 밝혔습니다. 국회 국방위원회에서는 북한 규탄 결의문 채택이 불발됐습니다.



2. 안세영, 사상 첫 2연패…여자복식도 '금빛 스매시'



배드민턴 여자 단식 안세영 선수가 사상 최초로 아시안게임 2회 연속 우승을 달성했습니다. 여자복식 이소희-백하나 선수도 중국 선수들에게 짜릿한 역전승을 거두고 금메달을 땄습니다.



3. 트럼프, 빅테크 수장들과 회동…"AI 대신 SI"



트럼프 미국 대통령이 빅테크 기업 수장들과 백악관에서 오찬 회동을 했습니다. 트럼프 대통령은 이 자리에서 AI의 공식 명칭을 초지능을 뜻하는 SI로 변경하는 문건에 서명했습니다.



4. '광주 여고생 살해' 혐의 장윤기 오늘 1심 선고



광주에서 여고생을 성폭행하려다 살해한 혐의로 재판에 넘겨진 장윤기가 오늘(30일) 1심 선고를 받습니다. 검찰은 강간 살인 등 혐의로 사형을 구형했는데, 피해 유가족도 사형 선고를 촉구하며 법원 앞에서 1인 시위에 나섰습니다.