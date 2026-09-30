소연, '퇴사할게여' 음원 차트 '올킬'…솔로 자작곡 '최초'

아이들 소연 씨의 솔로곡 '퇴사할게여'가 국내 음원차트 1위를 동시에 석권하는 퍼펙트 올킬을 달성했습니다.



솔로 자작곡으로 퍼펙트 올킬을 달성한 것은 이번이 처음입니다.



'퇴사할게여'는 그제(28일) 기준으로 국내 음원차트 멜론과 지니, 벅스, 유튜브 뮤직 등에서 1위에 올라 퍼펙트 올킬을 기록했습니다.



공식 활동을 마무리한 뒤에도 꾸준히 사랑받고 있는 것인데, 소연 씨가 작사·작곡에 참여한 노래가 퍼펙트 올킬을 기록한 것은 이번이 5번째고요, 단체곡이 아닌 솔로 자작곡으로 이 기록을 쓴 것은 처음입니다.



지난 7일 발매된 솔로 정규앨범 '끝내주는 인생'의 타이틀곡 '퇴사할게여'는 퇴사를 소재로 한 현실적인 내용의 가사가 돋보이는 노래입니다.



내레이션을 맡은 기안84 등 여러 연예인이 참여한 챌린지 영상도 화제를 모았습니다.



(화면출처 : 아이들 유튜브)