물난리 속 제트스키 타고 '뱅뱅'…'민폐 물놀이' 결국

최근 태국은 대폭우가 쏟아지면서 도시 곳곳이 물에 잠겼는데, 이 심각한 상황에서 혼자 신나게 물놀이를 즐긴 사람이 포착됐습니다.



침수된 도로를 제트스키 1대가 빠르게 질주합니다.



급가속과 급회전을 반복하며 도로 한복판에서 묘기까지 선보입니다.



기록적인 폭우로 태국의 수도 방콕 시내가 물난리를 겪는 가운데 포착된 모습입니다.



제트스키가 지나갈 때마다 거센 물살이 일면서 주변 주택과 시설물 쪽으로 물이 마구 튀었는데, 당시 함께 있던 친구가 제트스키 타는 모습을 촬영해 SNS에 올린 것으로 전해졌습니다.



결국 영상을 본 경찰이 제트스키를 탄 남자를 붙잡았습니다.



법원은 소란을 일으키고 교통을 방해한 혐의로 징역 15일과 벌금형을 선고했고 제트스키 역시 몰수한 것으로 알려졌습니다.



(화면출처 : X @wv4xnc, @onenews31, @YouKnowMeAta, @Tudd_Entertain)