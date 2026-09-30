30분 줄어든다?…"직장인들 어떡하라고" 불만

평일에 은행 한 번 가려면 시간 내기 쉽지 않은 분들 많으시죠.



그런데 내년부터는 은행 창구를 이용할 수 있는 시간이 지금보다 더 줄어들 수 있다고요?



최근 금융권 노사가 최근 임금 3% 인상과 영업시간 30분 단축을 담은 교섭안에 잠정 합의했습니다.



잠정안이 최종 확정되면 내년 4월부터 은행 영업점은 지금보다 30분 늦은 오전 9시 30분에 문을 열게 됩니다.



폐점 시간은 오후 4시로 그대로라 고객이 창구를 이용할 수 있는 시간은 하루 30분 줄어들게 됩니다.



소식이 알려지자 "점포가 줄어 지금도 오래 기다리는데 영업시간까지 줄이면 어떻게 하냐", "직장인들은 은행 한 번 가려면 반차나 연차를 써야 한다"는 불만이 이어졌는데요.



반면 요즘은 대부분의 업무를 모바일로 처리할 수 있어 30분 단축이 큰 불편은 아니라는 의견도 있었습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)