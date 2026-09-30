[날씨] 9월 마지막 날, 중부·전북 비 소식…그치면 쌀쌀

9월의 마지막 날인 오늘(30일) 중부와 전북에 비가 내리겠습니다.



비는 낮에 경기와 강원 북부를 시작으로 오후부터 저녁 사이에 수도권과 강원도에, 밤에는 충청과 전북 지역까지 확대되겠습니다.



예상되는 비의 양은 경기 북동부와 강원 북부 내륙에 5~30, 그 밖의 중부와 전북에 5~10mm 예상되고요. 바람도 강하게 불겠습니다.



한편 비가 그치고 나면 날이 급격히 쌀쌀해지겠습니다.



목요일에 서울의 아침 기온이 12도, 개천절에는 9도까지 떨어지는 만큼 갑작스러운 기온 변화에 건강관리 잘해 주셔야겠습니다.



오늘 아침까지 남부 지방과 충청권에는 안개가 짙게 끼겠습니다.



자세한 기온 살펴보시면 아침에 서울이 17도로 어제와 비슷하거나 조금 높겠고요.



낮에는 서울이 26도, 대구는 29도까지 올라 덥겠습니다.



10월에는 공기가 한층 더 쌀쌀해지겠습니다.



개천절 연휴인 일요일과 월요일 사이에는 또 중부 지방에 비 소식 있습니다.



(남유진 기상캐스터)