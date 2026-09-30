수로 안 떠나는 '부캉이'…모레 2차 작전 시도

<앵커>



부산 북항에 체류하며 전국적 인기를 끌어온 상어 '부캉이'를 바다로 돌려보내기 위한 구조 작전이 시작됐는데요. 물대포까지 동원했지만 결국 실패했습니다.



KNN 최한솔 기자입니다.



<기자>



해경과 소방 구조정이 물대포를 쏘며 수로 안쪽에서 나옵니다.



상어 '부캉이'를 수로 밖 바다로 몰기 위한 작전이 시작됐습니다.



부캉이는 물줄기에 떠밀려가나 싶다가도 이를 피해 깊은 수심 아래로 몸을 숨겼다 나오기를 반복합니다.



[방문객들 : 얘 똑똑해요. 부캉이 화이팅!]



나중에는 적응이라도 한 듯 구명정 옆을 유유히 헤엄치고 이런 부캉이의 모습에 시민들은 환호합니다.



[방문객들 : 여기 있다고 여기! 와!]



2004년 미국 염습지에 고립됐던 백상아리를 바다로 유도한 사례를 참고했다던 물대포 작전은 결국 실패로 돌아갔습니다.



제 뒤로 보이는 도보교 바깥쪽이 바다로 향하는 수로 입구인데, 상어 부캉이는 수십 차례 물대포를 쏘는 동안 단 2차례만 도보교 밖으로 나갔다가 다시 수로로 돌아왔습니다.



작전은 실패했지만 부캉이를 더 볼 수 있게 된 시민들은 오히려 좋아합니다.



[강건우·김진이/부산 북구 : 실패를 했다면 상어가 (북항 수로를) 좋아하는 것이기 때문에 실패하는 그대로 둬도 괜찮지 않을까.]



전문가들도 부캉이가 나가지않는데는 그럴만한 이유가 있을 것으로 보고 있습니다.



[김진구/국립부경대학교 자원생물학과 교수 : 출산을 하기 위해서 계속 수로로 들어간 것이 아닌가 하는 생각도 들고요. 그리고 여기가 수로다 보니깐 안전하기도 하고 여기 또 수온도 딴 데보다 높기도 하고. 따뜻한 해역을 좋아하거든요 이 친구는.]



부캉이를 보기 위해 모인 누적 인파만 60만 7천여 명.



기록적인 인기에 힘입어 부산시는 부캉이를 명예홍보대사로 공식 위촉했습니다.



국립수산과학원은 수로에 맞춘 폭 50m, 높이 4m 그물을 제작하고 있다며 다음 달 2일, 이 그물을 이용한 부캉이 돌려보내기 두 번째 작전을 펼칩니다.



(영상취재 : 황태철 KNN)



NN 최한솔