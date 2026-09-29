갤럭시 백업 설정 당장 확인하세요! 10월부터 전부 안 보입니다 / 오목교 전자상가

갤럭시에서 늘 보던 사진이 10월부터 갤러리에서 보이지 않는 상황이

생길 수 있다는 사실을 알고 계신가요?



삼성 갤럭시 갤러리와 마이크로소프트 원드라이브를

직접 연결해 온 동기화 기능이 9월 30일 종료됩니다.



그동안 원드라이브에 원본을 보관하고

스마트폰에는 미리보기만 남겨 저장공간을 절약했다면

반드시 확인해야 할 변화입니다.



연동이 종료돼도 원드라이브의 원본이 즉시 삭제되는 것은 아니지만

갤러리에서 사진과 영상을 불러오던 연결이 끊기기 때문에

파일이 사라진 것처럼 느껴질 수 있습니다.



이를 방지하려면 종료 전에 필요한 원본을 스마트폰으로

내려받아 두는 것이 중요합니다.

새로운 대안으로 등장한 것은 구글 포토 동기화입니다.



갤럭시 갤러리에서 몇 차례 설정만 거치면

촬영한 사진은 물론 캡처와 다운로드 앨범까지 자동 동기화할 수 있습니다.

위치와 촬영 시각, 즐겨찾기 등 주요 메타데이터도 함께 유지됩니다.



사진을 많이 촬영하는 갤럭시 사용자라면 백업 정책이 바뀌는 지금

반드시 알아야 할 설정과 주의점,

지금 빨리 확인해보세요!



(기획: 하현종 / 연출: 박경흠 / 조연출: 김은총, 양기창, 임지오 인턴 / 기술: 천세연, 채현서 / 촬영: 유세훈 / 편집: 정혜수 / CG디자인: 김태화 / 음악: 김지원)



(SBS 스브스뉴스)