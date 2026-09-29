여자축구 신상우 감독 "첫 결승행 기회 놓친 것 제 책임"

▲ 29일 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 준결승 대한민국과 일본의 경기. 경기 시작 전 한국 신상우 감독이 선수들을 바라보고 있다.

2026 아이치·나고야 아시안게임 준결승에서 일본에 패해 동메달 결정전으로 밀린 여자 축구 대표팀의 신상우 감독은 후반 체력의 열세가 패배로 이어졌다고 아쉬워하며 사상 첫 결승 진출을 이루지 못한 것을 자신의 탓으로 돌렸습니다.신 감독은 오늘(29일) 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 대회 준결승전을 마치고 기자회견에서 "선수들이 최선을 다했지만, 결과가 좋지 않았다. (8강전 장소)오사카와 시즈오카를 장시간 오가면서 후반 체력적 부분을 걱정했는데, 그런 게 현실이 돼서 실점한 것이 패인인 것 같다"고 짚었습니다.신 감독이 이끄는 대표팀은 이날 후반 일본의 가미야 지이나에게만 두 골을 허용하며 0대 2로 졌습니다.아시안게임 여자 축구에서 이전까지 동메달만 3차례(2010·2014·2018년)였던 한국은 이번 대회에서 사상 첫 결승 진출에 도전했으나 다시 준결승에서 발목이 잡히고 말았습니다.이번 대회 팀 내 최다 5골을 넣고 있는 미드필더 김민지(서울시청)를 중앙 미드필더로 배치하고, 지소연(수원FC 위민)을 전진 배치해 일본과 맞선 신 감독은 "상대가 많이 시도하는 중앙 침투 패스를 막기 위해 수비 활동량이 좋은 김민지를 내렸고, 볼을 차단한 뒤 소유할 수 있는 지소연을 올리고자 했다"고 설명했습니다.그는 "첫 결승 진출의 기회를 놓친 것은 감독의 책임"이라면서 "우리가 결승으로 가는 벽을 깨려면 선수들의 다양성이 좀 필요할 것 같다. 젊은 선수들을 더 발굴해야 한다"고 진단했습니다.그러면서 신 감독은 "이번 대회 김민지나 윤수정의 활약은 수확이라고 생각한다. 젊은 선수들이 큰 무대에서 득점하고 강팀과 부딪쳐본 경험이 내년 월드컵을 준비하는 데 있어서 긍정적으로 작용할 것"이라며 "발전된 모습을 보인 두 선수를 칭찬하고 싶다"고 덧붙였습니다.대표팀은 10월 2일 중국과 동메달을 다툽니다.2023년 열린 2022 항저우 아시안게임에서 8강 탈락했던 한국은 중국을 잡으면 8년 만에 시상대에 복귀하게 됩니다.신 감독은 "동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십 때와 중국 선수들이 거의 동일하다. 우리 선수들의 체력적인 면을 먼저 점검해야 할 것 같다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)