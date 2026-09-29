한국 육상, 희망과 아쉬움 공존…사상 첫 '노실버'

▲ 29일 일본 아이치현 나고야 미즈호공원 육상 경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 400ｍ 계주 메달 시상식. 동메달을 획득한 서민준(왼쪽부터), 나마디 조엘진, 이재성, 비웨사 다니엘 가사마로가 메달을 받고 기뻐하고 있다.

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한국 육상이 아시안게임 출전 역사상 처음으로 은메달조차 따내지 못하며 2026 아이치·나고야 아시안게임 일정을 아쉽게 마쳤습니다.한국 육상은 이번 대회에 걸린 육상 50개 세부 종목에서 동메달 3개를 획득하는 데 그쳤습니다.한국 경보 간판 최병광(삼성전자)이 23일 남자 하프마라톤 경보에서 1시간 28분 35초의 기록으로 동메달을 획득했고, 한국 높이뛰기 간판 우상혁(용인시청)은 27일 남자 높이뛰기 결선에서 2ｍ22를 넘어 동메달을 목에 걸며 3회 연속 시상대에 섰습니다.서민준(서천군청), 나마디 조엘진(예천군청), 이재성(전남광주시청), 비웨사 다니엘 가사마(안산시청), 김시온(국군체육부대)으로 이뤄진 남자 계주 대표팀은 28일 남자 400ｍ 계주 결선에서 38초 43의 한국 신기록으로 동메달을 거머쥐었습니다.육상 대표팀이 아시안게임에서 은메달 1개 이상의 성적을 내지 못한 건 선수단 전체가 불참한 1951 제1회 뉴델리 대회와 육상 선수단이 불참한 1962 제4회 자카르타 대회에 이어 세 번째입니다.자카르타 대회는 정치적인 이유로 파행 운영됐으며 한국 선수단은 일부 종목에만 선수단을 파견했고 육상 종목에선 한 명도 출전하지 않았습니다.따라서 한국 육상이 아시안게임에 선수단을 파견해 은메달 이상의 성과를 내지 못한 건 이번이 처음입니다.가장 저조한 성적을 냈던 대회는 1978 방콕 대회(은메달 1개, 동메달 1개)였습니다.한국 육상은 2010 광저우 대회에서 금메달 4개, 은메달 3개, 동메달 3개를 획득했으나 2014 인천 대회에서 은메달 4개, 동메달 6개의 저조한 성적을 냈고, 2018 자카르타·팔렘방 대회에선 금메달 1개, 은메달 1개, 동메달 4개에 그쳤습니다.그리고 2022 항저우 대회에서 은메달 1개와 동메달 2개에 머물더니 이번 대회엔 은메달조차 획득하지 못했습니다.성적은 아쉽지만, 희망도 발견했습니다.특히 남자 단거리 쌍두마차 나마디 조엘진과 비웨사의 눈부신 성장은 한국 육상의 미래를 밝혔습니다.두 선수는 아시아 최고의 스프린터를 가리는 남자 100ｍ 결선에서 4위와 5위를 기록하면서 아시아 정상급 선수로 발돋움했습니다.둘은 남자 400ｍ 계주에서도 대표팀을 이끌었습니다.메달 성적은 저조하지만, 동메달 3개에 녹아있는 '스토리'는 감동적이었습니다.세계 최정상급 점퍼 우상혁은 이번 대회 강력한 우승 후보로 꼽혔으나 왼쪽 발등 부상을 안고 이번 대회에 준비했고, 몸 상태가 완벽하게 올라오지 않은 상태에서 결실을 봤습니다.남자 400ｍ 계주 대표팀은 예선에서 석연치 않은 판정으로 실격 처리됐으나 대한육상연맹과 코치진의 발 빠른 대응으로 판정을 뒤집어 결선 무대에 섰고, 결국 메달을 획득할 수 있었습니다.대표팀은 동메달을 딴 뒤에도 조직위원회가 4위 기록으로 결승선을 통과한 태국을 동메달 팀으로 고지하면서 한때 혼란을 빚었으나 항의 끝에 이를 바로잡았습니다.한국 육상은 혼성 400ｍ 계주 예선에서도 피해를 봤습니다.대표팀은 오심 탓에 실격 처분을 받았으나 항소를 거쳐 홀로 재경기를 펼치기도 했습니다.중국은 이번 대회 육상 종목에서만 금메달 17개를 쓸어 담으며 가장 좋은 성적을 냈습니다.일본은 10개, 바레인은 9개의 금메달을 가져갔고 아시아 최고의 스프린터 푸리폴 분손을 앞세운 태국과 우즈베키스탄은 각각 금메달 3개를 챙겼습니다.한국은 육상 종목 16위에 그쳤습니다.(사진=연합뉴스)