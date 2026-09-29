한국 여자축구, 일본에 져 '첫 결승행' 불발…중국과 동메달전

▲ 29일 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 준결승 대한민국과 일본의 경기. 일본 가미야 지이나에게 실점한 한국 선수들이 아쉬워하고 있다.

한국 여자 축구 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 준결승전에서 개최국 일본에 덜미를 잡히며 사상 첫 결승 진출을 이번에도 이뤄내지 못했습니다.신상우 감독이 이끄는 한국은 29일 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 대회 준결승전에서 일본에 0대 2로 졌습니다.이로써 한국은 10월 2일 오후 3시에 이 경기장에서 열리는 동메달 결정전으로 밀렸습니다.상대는 중국입니다.한국은 아시안게임에서 여자 축구가 열리기 시작한 1990년 베이징 대회부터 출전해 동메달만 3차례(2010·2014·2018년) 획득했습니다.2023년 열린 2022 항저우 대회 땐 8강에서 탈락한 뒤 올해는 8년 만에 4강에 복귀해 메달 색깔을 바꿔보겠다는 각오를 다졌으나 이번에도 준결승을 넘지 못한 채 8년 만의 동메달에 도전하게 됐습니다.한국은 2015년 8월 동아시아축구연맹(EAFF) 동아시안컵에서 2대 1로 이긴 이후 일본과의 여자 축구 국가대표 맞대결 11경기에서 4무 7패에 그치는 열세를 면치 못했습니다.2018년 자카르타·팔렘방과 항저우 대회 여자 축구에서 2연패를 달성했던 일본은 국내파로만 대표팀을 꾸린 이번에도 결승에 올라 10월 2일 오후 7시 30분 북한과 금메달을 다툽니다.북한은 이날 앞서 열린 준결승전에서 중국을 2대 0으로 꺾었습니다.많은 비가 내려 '수중전'이 펼쳐진 가운데 한국은 최전방에 최유리(수원FC 위민)를 세우고 2선에 현슬기(경주 한국수력원자력), 지소연, 윤수정(이상 수원FC)을 배치했습니다.중원에서 정민영(오타와 래피드)과 김민지(서울시청)가 호흡을 맞췄고, 장슬기, 노진영(이상 한수원), 고유진(인천 현대제철), 김혜리(수원FC)가 포백 수비진을 구성했습니다.골문은 김민정(현대제철)이 지켰습니다.강한 전방 압박으로 무장한 일본은 전반 7분 코너킥 상황에서 우에노 마미의 헤더가 바깥 그물을 스쳤고, 전반 27분 다카라다 사오리의 왼발 중거리 슛을 김민정이 쳐냈고, 오프사이드가 선언됐습니다.한국은 전반 32분 최유리가 왼쪽 측면에서 상대 실수를 틈타 절호의 기회를 잡았으나 오른발 슛이 위로 뜨면서 아쉬움을 삼켰고, 3분 뒤 장슬기의 페널티 아크 왼쪽 중거리 슛은 일본 골키퍼 오바 슈에게 잡혔습니다.전반 종료 직전엔 일본 구와하라 아이의 왼쪽 측면 돌파에 이은 가미나 지이나의 왼발 슛이 왼쪽 골대를 맞히며 한국은 또 한 번 위기를 넘긴 채 0대 0으로 전반을 마쳤습니다.후반을 시작하며 한국은 현슬기를 공격수 손화연(강진 스완스)으로 바꿔 화력을 끌어올리고자 했습니다.일본은 이번 대회 득점 1위(6골)를 달리던 다카라다 대신 미즈노 후키나를 투입해 변화를 준 뒤 후반전 초반부터 밀어붙이며 득점을 노렸습니다.한국은 후반 7분 정민영의 기습적인 오른발 중거리 슛이 골키퍼에게 막힌 지 약 2분 만에 일본에 선제골을 내주고 말았습니다.중앙에서 우에노가 띄워준 공을 가미야가 헤더로 마무리하며 골 그물을 흔들어 0의 균형을 깨뜨렸습니다.따라가야 했던 한국은 오히려 후반 18분 백패스 실수가 빌미가 돼 가미야에게 중거리 슛으로 추가 실점해 더 어려운 상황에 빠졌습니다.한국은 두 번째 실점 직후 윤수정과 김혜리를 빼고 정다빈(스타베크)과 한다인(수원FC)을 내보내 만회를 노렸지만, 압박과 수비를 더 탄탄히 하는 방향으로 적절하게 선수들을 바꿔준 일본을 끝내 뚫어내지 못한 채 완패를 곱씹어야 했습니다.(사진=연합뉴스)