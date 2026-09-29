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[날씨/XR] 내일 중부·전북 비…그친 뒤 급격히 '쌀쌀'

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작성 2026.09.29 22:16 조회수
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9월의 마지막 날인 내일(30일)은 중부 지방 중심으로 비 소식이 있습니다.

북쪽에 보이는 기압골이 점차 내일 우리나라 북쪽을 지나면서 오후부터 밤사이에 비가 예상되는데요.

내일 낮에 경기와 강원 북부 내륙을 시작으로 오후부터 저녁 사이에는 수도권과 강원도에, 밤에는 충청과 일부 전북 지역까지 비가 확대되겠습니다.

예상되는 비의 양은 경기 북동부와 강원 북부 내륙에 5~30, 그 밖의 중부와 전북에 5~10mm가 예상되고요, 바람이 강하게 불겠습니다.

한편 비가 그치고 나면 날이 급격히 쌀쌀해지겠습니다.

비구름 뒤로 찬 공기가 내려오면서 모레 서울의 아침 기온이 12도, 토요일인 개천절에는 9도까지 떨어지겠습니다.

하루 사이 기온이 5도가량 큰 폭으로 떨어지는 만큼 급격한 기온 변화에 건강 관리 잘해 주셔야겠습니다.

내일 하늘은 맑다가 오후에 중부 지방은 차차 흐려지겠습니다.

충청과 남부 내륙에는 아침에 짙은 안개가 끼겠습니다.

기온 살펴보시면 아침에 서울이 17도로 오늘과 비슷하거나 조금 높겠고요, 낮 기온은 서울이 26도, 대구는 29도까지 올라 덥겠습니다.

10월로 접어들면서 한층 더 쌀쌀해진 가을 공기가 느껴지겠습니다.

개천절 연휴인 일요일과 월요일에는 또 중부 지방에 한 차례 비 소식이 있습니다.

(남유진 기상캐스터)
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