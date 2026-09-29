한국 배구 훈련 망친 황당 수송…조직위, 공식 사과

▲ 24일 일본 아이치·나고야 아시안게임 메인미디어센터 앞 셔틀버스 정류장 모습.

2026 아이치·나고야 아시안게임 조직위원회가 수송 문제로 한국 남자 배구대표팀이 훈련 일정을 소화하지 못한 것과 관련해 사과했습니다.조직위원회는 29일 일본 나고야 메인프레스센터에서 열린 기자회견에서 "선수들이 버스에 탑승하는 과정에서 현장 스태프가 잘못 안내한 것이 이번 일의 원인"이라며 "단순한 실수였다. 불편을 끼쳐드린 점을 무겁게 받아들이고 있으며 사과드린다"고 밝혔습니다.배구대표팀은 28일 오전 훈련을 위해 조직위원회가 배정한 셔틀버스에 탑승했으나 엉뚱한 경기장으로 향하면서 훈련 일정을 소화하지 못했습니다.교도뉴스에 따르면, 수송 관계자는 한국 선수단이 탑승해야 할 버스에 파키스탄 선수단을 안내하고, 파키스탄 선수단이 타야 할 버스에는 한국 선수단을 태우면서 문제가 발생했습니다.파키스탄 선수단 역시 엉뚱한 곳으로 이동하는 바람에 경기 시간이 약 30분 늦춰졌습니다.이번 대회에선 유독 수송과 관련한 황당한 운영 사고가 반복되고 있습니다.남자 농구 대표팀은 일본과 결승전이 열린 20일 오전 훈련장 이동을 위한 차량이 오지 않아 훈련하지 못했고, 한국 23세 이하(U-23) 남자 축구 대표팀도 16일 훈련장으로 이동할 차량이 배차되지 않아서 일정에 차질을 빚었습니다.지난 21일 열릴 예정이었던 여자배구 순위 결정전은 베트남 대표팀을 수송할 버스가 1시간 15분이나 늦게 도착하면서 경기가 지연되기도 했습니다.(사진=연합뉴스)