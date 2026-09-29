남자 핸드볼, 일본에 패배…2회 연속 노메달

▲ 29일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 핸드볼 동메달 결정전 대한민국과 일본의 경기. 패배한 대한민국 선수들이 아쉬워하고 있다.

한국 남자 핸드볼 대표팀이 아시안게임에서 2회 연속 시상대 밖으로 밀렸습니다.조영신 감독이 이끄는 대표팀은 29일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 동메달 결정전에서 일본에 32대 37로 졌습니다.이로써 우리나라는 공동 5위에 머문 2022 항저우 대회에 이어 2회 연속 시상대를 놓쳤습니다.1982년 아시안게임 정식 종목이 된 이래 가장 많은 6차례 금메달을 획득한 한국 남자 핸드볼이 3위 이내 들지 못한 것은 2006 도하 대회를 포함해 이번이 세 번쨉니다.전날 카타르와의 4강전에서 총력을 퍼부었지만, 아쉽게 2점 차로 패해 결승행 티켓을 놓친 우리나라는 이날 전반 초반 4대 10으로 끌려가며 고전했습니다.후반 한 때 4점 차로 격차를 좁혔지만, 28대 32에서 내리 3골을 내줘 쓴 패배를 받아들여야 했습니다.(사진=연합뉴스)