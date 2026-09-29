북 여자축구 감독, 남북 결승 대결 성사 가능성에 "축구만 최선"

▲ 29일 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 준결승 북한과 중국의 경기. 북한 박성진 감독이 작전 지시를 하고 있다.

2026 아이치·나고야 아시안게임 여자축구 준결승에서 중국을 2대 0으로 꺾고 결승에 선착한 북한의 박성진 감독은 오늘(29일) 남북 결승 대결이 성사될 가능성에 대해 "축구에만 최선을 다하면 된다고 생각한다"며 정치적 해석을 경계했습니다.박 감독은 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 준결승 경기 후 기자회견에서 다시 한국과 만날 경우 어떻게 준비하겠느냐는 질문에 "다른 건 없다. 우리도 우승을 목표로 하니 대상(상대) 팀을 연구하고 장점을 살려서 최선을 다한다는 생각으로 선수를 계발할 것"이라면서 이같이 밝혔습니다.이번 대회에서 남북 여자축구팀은 같은 F조에 편성돼 조별리그 3차전에서 맞붙었습니다.당시엔 팽팽한 접전 끝에 1대 1로 승부를 가리지 못했습니다.한국이 이날 북한-중국 준결승전 직후 같은 경기장에서 열리는 일본과 준결승에서 승리하면 결승에서 북한과 다시 맞붙을 수 있습니다.박성진 감독은 한국과 일본 가운데 어떤 팀이 올라오는 쪽이 더 경기하게 편하겠느냐는 질문에는 "예측하기 힘들다"며 "어느 팀이 올라오든 최선을 다할 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)