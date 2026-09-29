태국 홍수 사망자 최소 23명…다수 항공편 취소·지연

▲ 태국 방콕 홍수

태국 수도 방콕 등지에서 폭우로 인한 홍수 사망자 수가 최소 23명으로 늘어난 가운데 다수의 항공편 운항이 지연·취소되는 등 피해가 커지고 있습니다.현지시간 29일 태국 재난예방관리국(DDPM)에 따르면 지난 16일 이후 홍수로 방콕에서 4명, 사깨우주에서 6명이 숨진 것을 비롯해 중부 일대에서 모두 23명이 물에 빠지거나 감전돼 사망했습니다.50개 전 지역이 홍수 재난지역으로 선포된 방콕에서는 지난 24∼27일께 330㎜ 이상의 장대비가 쏟아져 시내 곳곳이 침수됐습니다.이는 통상 9월 한 달간 강우량과 맞먹는 수준입니다.이에 따라 방콕에서만 이재민 약 7천 명이 사찰·학교 등지에 마련된 230여 개 대피소에 머무는 등 약 70만 명이 피해를 봤습니다.학교들도 전날에 이어 이틀째 문을 닫았습니다.이 중 일부 학교에서는 4∼5일째 침수 상태가 계속됐습니다.이날은 아직 비가 내리지 않아 시내의 물이 점차 빠지는 가운데 찻찻 싯티판 방콕시장은 방콕 시내 주요 거리의 약 90%가 이틀 안에 침수에서 벗어날 것으로 기대했습니다.다만 저지대 등지에서는 물이 완전히 빠지는 데 최대 일주일이 걸릴 수 있다고 덧붙였습니다.경제적 피해도 확산하고 있습니다.태국 산업부에 따르면 전국 40개 주의 1천267개 기업이 홍수 피해를 본 것으로 집계됐습니다.특히 타이항공은 홍수로 방콕 등지에서 다수 직원이 제때 출근하지 못하면서 많은 항공편 운항이 늦춰지거나 취소됐으며, 화물 처리도 큰 차질을 겪어 이날 현재 수하물 5천600여 개가 공항에 적체된 상탭니다.이에 전날 태국 공군 인력 69명이 타이항공 지상 업무를 지원하기 위해 투입되기도 했습니다.실제로 전날 밤 11시 무렵에 출발 예정이었던 방콕발 한국행 타이항공 2편이 1편은 이날 오전 8시쯤, 나머지 1편은 이날 오전 11시쯤 출발하는 등 장시간 늦춰져 한국인을 비롯한 승객들이 불편을 겪은 것으로 알려졌습니다.주태국 한국대사관 관계자는 "한국 관련 항공편 운항이 더 이상 지연되지 않도록 타이항공·방콕 공항 등 관계 기관과 협조하고 있다"고 말했습니다.앞서 지난 27일에도 방콕에서 한국인 승객 수백 명이 타이항공 출발 지연으로 10시간 넘게 발이 묶인 바 있습니다.이날 차이 이암시리 타이항공 최고경영자(CEO)는 "지난 이틀간 운항한 항공편의 거의 100%가 지연됐다"면서 남은 항공편 운항을 안정시키기 위해 이날 방콕발 항공편 약 110편 중 30여 편을 취소하겠다고 밝혔습니다.그는 운항 차질로 불편을 겪은 승객들에게 사과하고 향후 72시간 안에 운항이 정상화될 것이라고 예상했습니다.혼다자동차도 홍수 여파로 전날부터 이틀째 태국 내 한 공장에서 오토바이 생산을 중단했지만, 오는 30일 조업을 재개할 예정입니다.태국과 인접한 미얀마에서도 전날 남부 타닌타리주에서 최대 346㎜의 폭우가 쏟아진 가운데 40여 개 마을이 침수되면서 사망자가 최소 10명으로 늘었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)