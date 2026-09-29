박혜정, 역도 여자 최중량급 은메달…2연속 메달

▲ 29일 일본 아이치현 나고야 중소기업진흥회관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 역도 86㎏ 이상급 경기 결승. 한국 박혜정이 인상 1차 시기 128kg을 성공하고 있다.

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한국 역도 최중량급 간판 박혜정(고양시청)이 아시안게임 은메달을 획득했습니다.박혜정은 오늘(29일) 일본 나고야 중소기업진흥회관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 역도 여자 86㎏ 이상급 경기에서 인상 133㎏, 용상 167㎏, 합계 300㎏로 2위를 차지했습니다.2023년에 열린 2022 항저우 아시안게임 금메달리스트인 박혜정은 한국 여자 역도 사상 첫 대회 2연패를 노렸으나 은메달로 대회를 마감했습니다.경기는 일찌감치 박혜정과 리원원(중국), 우이살 이클레프(카타르)의 삼파전으로 진행됐습니다.7명의 출전 선수 가운데 이들 3명은 압도적인 기록을 보유했고, 나머지 4명은 사실상 순위 결정전을 벌였습니다.2020 도쿄 올림픽과 2024 파리 올림픽 금메달리스트인 리원원이 인상 140㎏를 들어 올리며 1위로 치고 나갔고, 박혜정은 133㎏로 자신이 보유했던 종전 한국 기록보다 2㎏을 더 들어 2위에 자리했습니다.이클레프는 박혜정을 견제하고자 했으나 2차 시기 129㎏와 3차 시기 131㎏ 모두 실패했습니다.박혜정은 리원원에게는 인상에서 7㎏이 뒤처졌으나 이클레프보다는 13㎏를 더 들었습니다.용상에서는 이클리프가 우승 경쟁에서 탈락하고 박혜정과 리원원의 대결로 좁혀졌습니다.이클리프는 용상 153㎏ 1차 시기만 성공하고 2차 시기 168㎏에 실패해 우승 경쟁에서 멀어졌습니다.리원원이 2차 시기에서 170㎏를 들어 합계 310㎏로 당시 기준 합계 300㎏였던 박혜정과 격차를 10㎏로 벌렸습니다.박혜정은 금메달을 노리지 않고 3차 시기에 개인 용상 최고인 173㎏를 시도했고, 이를 들어 올리지 못하면서 은메달을 확정했습니다.박혜정은 인상(133㎏)과 합계(300㎏)에서 한국 신기록을 수립했습니다.금메달을 확정하고 마지막 3차 시기에 나선 리원원은 바벨을 드는 대신 세리머니로 우승을 자축하고 퇴장했습니다.리원원은 인상 140㎏, 용상 170㎏, 합계 310㎏로 금메달을 차지했습니다.리원원은 올림픽과 세계선수권대회, 아시안게임까지 그랜드슬램을 완성했습니다.이클레프는 인상 120㎏, 용상 153㎏, 합계 273㎏로 동메달을 목에 걸었습니다.(사진=연합뉴스)