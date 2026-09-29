'한국 남성-일본 여성' 커플 왜 갈수록 늘어날까?

▲ 일본 도쿄의 코리아타운 신오쿠보를 방문한 일본 젊은이들 (자료사진)

한국 남성과 일본 여성 커플이 늘어나는 가운데 한국 남성과의 결혼을 돕는 일본의 결혼상담소 회원이 급증하고 있다고 도쿄신문이 29일 보도했습니다.이 신문이 한국 통계를 분석한 결과 한국에서 한국인 남성과 일본인 여성의 결혼 건수는 코로나19 사태 이후 급증해 작년 1천483쌍을 기록하며 2000년 이후 가장 많았습니다.한국인 남성과의 결혼을 지원하는 상담소 '모아러브'(도쿄)의 경우 올해 여성 회원 수는 지난해보다 두 배로 늘었습니다.상담소 관계자는 대부분의 가입 계기는 K-팝과 한국 드라마라며, 한국 거주를 희망하는 경우도 많아서 남성이 한국에 살고 있으면 대부분 여성이 결혼 후 한국으로 이주한다고 말했습니다.그는 소셜미디어(SNS)의 보급으로 한일 커플의 존재가 가깝게 느껴지는 것도 가입자가 늘어난 원인 중 하나라고 분석했습니다.또, 한국 남성 회원의 40%는 일본어를 할 줄 모르지만, 번역 애플리케이션이 진화해 언어의 벽이 낮아지고 있다고 설명했습니다.신문은 그러면서 한국인 남성을 신랑감으로 찾거나 한국인과 연애·결혼하는 일본 여성들의 목소리를 전하며 국제결혼의 장점을 소개했습니다.IT 관련 일을 하는 프리랜서인 일본 여성 A 씨(38)는 원래는 한국식 피부관리실을 좋아했습니다.이후 한국 남성과의 결혼을 꿈꾸며 한일 간 결혼을 전문으로 하는 상담소에 회원으로 가입했고, 여기서 만난 남성과 결혼을 고려하고 있습니다.그는 "'사랑해요'라는 말을 매일 해 주고 길에서는 (남성이) 차도 쪽으로 걸으며 자연스럽게 배려한다"며 "이렇게 소중하게 대해주니 한국인 남성과 한 번 사귀면 일본인(남성)은 솔직히 부족하다고 느껴진다"고 말했습니다.그러면서 "(한일 커플) 결혼상담소에 가입해서 (남성) 회원을 보니 외모나 연령, 수입 모두 (일본 남성을 소개하는 결혼상담소의) 일본인과 전혀 달랐다. '이런 조건의 남성도 만날 수 있구나'라고 생각했다"고 덧붙였습니다.그는 한국인 남자친구에게 '다른 남성과 둘만 식사를 하는 것은 업무상 만남이라도 있어서는 안 된다'는 말을 들었고 한국이 일본보다 고부간 관계가 엄하다는 것도 알게 됐지만 지금의 남자친구라면 괜찮다고 생각하고 있다고도 했습니다.지난 4월 한국인 남성과 결혼한 일본 여성 아야(36) 씨는 "한국 드라마에서처럼 상냥한 남자만 있는 것은 아니다"며 "남편은 나를 공주처럼 대해주는 타입은 아니다. 장점도 있고 단점도 있지만 국가와 관계 없이 결혼하고 싶다고 생각했다"고 말했습니다.신문은 한국인 남성에게는 일본 여성이 상냥하고 따뜻한 이미지가 있어서 인기가 있다고 소개했습니다.그러면서 한국 내에서는 한국인 여성과 결혼할 때 남성이 주거를 준비하는 풍습이 있어서 금전 부담이 큰 것이 결혼을 주저하는 이유가 되기도 한다며 "한국에서는 집과 연봉 등 조건 이야기가 먼저 나온다. 일본은 성격이 맞는지를 먼저 보는 느낌이 있다"는 한 한국 남성의 이야기를 전했습니다.(사진=연합뉴스)