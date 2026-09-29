안세영에 9연패한 야마구치가 털어놓은 속마음…"지금은 '어쩔 수 없다'고밖에"

2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승에서 안세영에게 패해 은메달을 차지한 야마구치 아카네가 경기 후 기자회견에서 안세영의 경기력을 높이 평가했습니다.



안세영의 강점을 묻자 야마구치는 "어디가 뛰어나냐고 하면 모든 면"이라며 특히 랠리 능력과 수비력, 샷의 정확도를 꼽았습니다. "어디서든 점수를 낼 수 있고, 반대로 어떤 상황에서도 점수를 내주지 않는다"고 평가했습니다.



최근 안세영에게 이어진 9연패에 대해서도 솔직한 생각을 밝혔습니다. 연패 초반에는 "차이가 벌어진 건가", "앞으로는 어떻게 해도 안 되는 건가"라는 생각이 들 정도였지만, 최근에는 공격에서 돌파구가 보이는 전개도 늘고 있다며 다시 승리할 수 있도록 준비하겠다고 말했습니다.



결승 패배 직후 야마구치의 기자회견을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(취재 : 유병민, 구성·편집 : 박진형, 영상취재 : 양두원, 제작 : 스포츠취재부)