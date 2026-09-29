"정말 미쳤습니다, 기분도 미쳤습니다" 무결점 2연패 뒤 봉인 풀린 안세영

'셔틀콕 퀸' 안세영이 오늘(29일) 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승에서 일본의 야마구치 아카네를 2-0(21-17 21-9)으로 꺾고 금메달을 차지했습니다.



32강부터 결승까지 단 한 게임도 내주지 않은 '무결점 우승'.



2022 항저우 대회에 이어 다시 정상에 오른 안세영은 아시안게임 여자 단식 사상 최초로 2회 연속 우승이라는 새 역사까지 썼습니다.



완벽에 가까운 경기력으로 대회 2연패를 완성한 안세영.



금메달을 확정한 직후 믹스트존에서 결승전과 이번 대회를 돌아본 안세영의 이야기를 〈스포츠머그〉가 전해드립니다.



(취재 : 유병민, 구성·편집 : 박진형, 영상취재 : 양두원, 제작 : 스포츠취재부)