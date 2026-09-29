민주당 "오세훈 시정 무조건 반대 아냐…서울시민 위해 협치할 용의"

▲ 더불어민주당 김민석 대표가 29일 국회에서 열린 2026 더불어민주당 서울 예산정책협의회에서 발언하고 있다.

민주당이 오늘(29일) 국회에서 '서울 예산정책협의회'를 열고 서울시민 삶의 개선을 위해 오세훈 서울시장과 협력할 용의가 있다고 밝혔습니다.김민석 대표는 오늘 회의에서 "무조건 오세훈 시정을 반대하거나 어렵게 하는 것이 아니라 필요한 부분은 시민 편에서 도움이 되게 하는 성숙한 입장과 자세를 취하는 것이 민주당의 자세"라고 말했습니다.김 대표는 "서울시 문제를 선거와 관련한 승패의 관점에서 보기보다 시민의 삶과 관련한 책임의 관점에서 보는 게 옳다"며 "우리는 비판적 협력을 해야 한다는 말씀을 몇 번 드렸다"고 강조했습니다.이어 "서울시장 선거 때 논란이 됐던 광화문 광장 구조물(감사의 빛)을 향후 서울시정에 변화가 있다고 해도 다시 철거할 수 없는 상황"이라며 "어떻게 선용할 것인가라는 관점에서 보는 것이 우리 당의 성숙한 자세"라고 설명했습니다.김 대표는 또 "연휴에 용산 어린이공원을 쭉 돌았다"며 "최근 주택 건설 논의를 당부했었는데, '매우 신중하게 접근해야겠구나'라는 생각을 할 수밖에 없던 곳"이라고 말했습니다.앞서 정부는 용산공원 본체 일부 부지에 주택을 공급할 수 있다는 입장을 밝혔지만, 오 시장은 "1㎝도 양보 못 하겠다"며 반대한 바 있습니다.그는 "서울시장이 현재 시정에 집중하기 어려운 정치적 환경에 있는 것이 저희로서는 매우 부담스러운 일이고 시민들에게 불편을 안겨드리고 있다고 생각한다"며 "특별히 시정이 불안정할 때는 더욱더 그렇게 하는 게 옳다"고 말했습니다.오 시장이 정치자금법 위반 혐의로 1심에서 유죄를 선고받은 상황을 지적한 것입니다.민주당 서울시당위원장인 김영배 의원은 "당 지도부에 12건의 (예산·정책) 의견을 정리해 건의드리게 됐다"며 "(여기에) 오 시장 요구사항도 5가지 정도가 담겨 있다"고 했습니다.그는 "오 시장의 제안은 노동감독관 지원, 땅 꺼짐 방지를 위한 하수관로 정비, 노후 에스컬레이터 등의 도시철도 시설물 (개선) 지원, 통합 돌봄 관련 지원을 강화해달라는 것"이라며 "편지를 오 시장에게 받아서 (건의 사항에) 반영한 것"이라고 말했습니다.김 의원은 "오늘 핵심 이야기는 청년, 신혼부부 주택을 가장 이른 시일 안에 가장 많은 물량을 투입할 수 있도록 하자는 것"이라며 "도시철도 예비타당성조사 면제와 어린이 급·간식(지원)도 건의했다"고 덧붙였습니다.한편 민주당은 오늘 오후 국회에서 '경남 예산정책협의회'도 개최했습니다.김 대표는 "피지컬AI, 제조AI·우주항공·SMR(소형모듈원자로), 방산 분야에서 경남이 전략적 도약을 하는 데 저희가 집중력을 발휘해야 할 시점 같다"며 "교통·물류 인프라도 챙겨야겠다"고 말했습니다.한병도 원내대표는 "거제통영고속도로, 부산김해경전철 신속 추진으로 동남권 교통 혈맥을 틀 것"이라며 "제조 융합 소프트웨어 개발 지원으로 경남의 미래 성장동력을 확실히 챙기겠다"고 약속했습니다.(사진=연합뉴스)