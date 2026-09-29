[글로벌D리포트] 젤렌스키 "러에 북한군 8천여 명…샤헤드형 드론 북 생산"

젤렌스키 우크라이나 대통령은 현지시간 28일 SNS에 올린 영상 연설에서 러시아에 북한군 8천 명 이상이 배치돼 있고, 추가로 1만 명을 파병하기 위한 준비가 진행 중이라고 밝혔습니다.



젤렌스키 대통령은 또 북한이 파병 대가로 러시아의 기술 지원을 받아 북한 영토에서 샤헤드형 공격 드론까지 생산하고 있다고 주장했습니다.



[볼로디미르 젤렌스키/우크라이나 대통령 : 이것이 악이 확산하고, 생명에 대한 위협이 다른 지역으로 퍼져 나가는 방식입니다. 함께 대응해야 극복할 수 있습니다.]



하지만 해당 연설에서 북한군 포로 2명의 한국 송환 문제는 언급하지 않았습니다.



앞서 젤렌스키 대통령은 지난 23일 유엔총회에서 북한군 포로 2명이 한국으로 송환됐다는 사실을 공개했습니다.



이에 대해 청와대는 우크라이나 측이 양국 간 비공개 합의를 어긴 데 이어 "비공개 합의가 없었다"고 거짓 발표를 했다며 공식적인 해명과 사과를 요구한 상탭니다.



포로 송환 사실 공개를 두고 러시아의 한 칼럼니스트는 한국의 패트리엇 미사일 지원 문제와 연관이 있을 수 있다고 주장했습니다.



우크라이나가 한국으로부터 패트리엇 방공망을 지원받으려 했다가 불발되자, 앙심을 품고 포로 송환 사실을 공개했을 가능성을 제기한 겁니다.



논란이 이어지는 가운데, 부다노우 우크라이나 대통령실 비서실장은 북한이 자국에서의 적극적인 전투에 대비하기 위해 러-우 전쟁에서 배우며 무장하고 있다고 주장했습니다.



그러면서 한국의 비무장지대에서 발생한 지뢰 폭발 사고를 언급하며, "통제할 수 없는 결과를 초래할 사건이 발생하는 건 시간문제"라며 남북간 충돌 가능성까지 암시하고 나섰습니다.



(취재 : 곽상은, 영상편집 : 정성훈, 제작 : 디지털뉴스부)