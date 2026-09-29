AI에 밀려서…"미국 노동자 10년 내 1천100만 명 직업 바뀔 수도"

▲ 인공지능(AI)

인공지능(AI)의 급속한 발전으로 직업을 바꿔야 하는 미국인 노동자 수가 2035년까지 1천100만 명에 달할 수 있다는 전망이 나왔습니다.29일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 글로벌 컨설팅사 맥킨지는 이날 발표한 보고서에서 AI의 발전은 일자리 감소뿐만 아니라 이직이라는 어려운 과제를 안길 것이라며 이같이 전망했습니다.보고서는 현재 미국 노동력의 7%가량인 1천100만 명이 AI의 영향으로 2035년까지 직업을 바꿔야 할 수 있다고 추산했습니다.이 전망대로라면 미국에서 매년 21만 5천 명 수준인 이직자 수가 2035년까지 세 배가량 늘어나게 됩니다.기업의 AI 도입 속도와 고령화 등 예측이 쉽지 않은 변수까지 감안하더라도 600만∼1천600만 명이 이직을 해야 할 것이라고 보고서는 덧붙였습니다.이번 보고서 작성자들은 "(AI 영향으로) 일자리 기회가 풍부해질 수도 있으나 다른 기술과 자격증, 다른 근무지와 임금 체계가 요구된다면 수백만 명의 노동자가 일자리를 잃을 것"이라고 우려했습니다.직업을 바꿔야 할 가능성이 높은 정규직 일자리로는 사무·행정 지원직과 소매·판매직, 운송·물류직 등 세 개 직종이 꼽혔습니다.이 직종에는 고객 서비스 담당자와 계산원, 창고 작업자 등이 포함됩니다.특히 저임금 노동자는 고임금 노동자보다 이직 가능성이 8배나 높을 것으로 추정됐습니다.보고서는 노동자들이 이직을 준비할 수 있도록 미 연방정부를 비롯해 지방 당국이 역할을 해야 한다고 지적했습니다.이직 상황에 부닥친 노동자들에게 더 구체적이고 시의적절한 노동시장 정보를 제공하고 재교육 자금을 지원해야 한다고 보고서는 강조했습니다.보고서 작성자 중 한 명인 맥킨지 글로벌 연구소의 탕기 캐틀린은 "교육 시스템은 그동안 대부분 젊은 층에 맞춰 발전해 왔다"며 "하지만 이제는 이직이 필요한 기존 노동력의 역량을 계속 향상해야 한다. 이것이 우리가 공론화하고 싶은 문제"라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)