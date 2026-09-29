아이들 소연 '퇴사할게여' 퍼펙트 올킬 달성…자작곡으로 다섯 번째 기록

그룹 아이들(i-dle) 소연(SOYEON)이 또 한 번 음원차트 퍼펙트 올킬(PAK)을 달성했다.



소연의 정규 1집 타이틀곡 '퇴사할게여 (Narr. 기안84)'는 지난 28일 기준 국내 주요 음원 차트 1위를 석권했다. 이 곡은 멜론, 지니, 벅스 실시간·일간 차트 1위에 이어 유튜브뮤직 주간 인기곡 차트, FLO 24시간 인기곡 차트, 바이브 오늘 TOP100 차트, iChart 실시간·주간 차트 1위에도 올라 퍼펙트 올킬을 기록했다. 소연은 공식 방송 활동을 마친 뒤에도 이 곡이 주요 음원 차트 정상을 지키며 흥행을 이어가고 있다고 전했다.



소연은 작사·작곡에 참여한 아이들의 'TOMBOY', 'Nxde', '퀸카(Queencard)', '나는 아픈 건 딱 질색이니까'에 이어 '퇴사할게여 (Narr. 기안84)'로 다섯 번째 퍼펙트 올킬을 세웠다. 아이들의 단체곡이 아닌 솔로 자작곡으로는 처음 세운 기록이다.



인기는 대학 축제 현장으로도 이어졌다. 소연은 지난 16일 조선대학교, 23일 인덕대학교 축제 무대에 올랐고, 오는 30일에는 전주대학교 축제 무대에 선다.



소연의 정규 1집 '끝내주는 인생'은 록, 하이퍼팝, 디스코 등 다양한 장르를 아우른 앨범이다. 타이틀곡 '퇴사할게여 (Narr. 기안84)'를 포함해 총 여덟 곡에 사랑과 이별, 불안과 해방감 등의 감정을 담았다.



사진 제공 = 큐브엔터테인먼트







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)