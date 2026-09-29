선공개 영상 누적 조회수 1천만 뷰 돌파…'우리들의 발라드2', 첫방송 전부터 뜨겁다

SBS 오디션 프로젝트 '우리들의 발라드 2'가 첫 방송 전부터 뜨거운 화제성을 입증하며 또 한 번의 발라드 신드롬을 예고했다.



오는 10월 5일(월) 밤 10시 첫 방송되는 SBS '우리들의 발라드2' 측은 평균 나이 17.9세 참가자들의 완성도 높은 감성을 담은 1회 예고편 영상을 전격 공개했다.



'우리들의 발라드 2'는 대한민국을 발라드 열풍으로 물들였던 '우리들의 발라드'의 두 번째 시즌이다. 이번 시즌 역시 공식 방송 전 공개된 티저 및 선공개 영상이 누적 조회수 1,000만 뷰를 가뿐히 넘어서며 압도적인 관심 속에 출발을 알렸다.



공개된 예고편에서는 다시 불이 켜진 세트장과 탑백귀 150인의 모습이 담겼다. 특히 1990년 원미경의 '이별 여행'부터 2021년 카더가든의 '그대 작은 나의 세상이 되어'까지, 세월을 넘나드는 발라드 역사가 펼쳐지며 보는 이들의 감성을 자극했다.



무엇보다 어린 참가자들이 선보이는 완성도 높은 무대에 탑백귀들의 눈물과 감탄이 쏟아졌다. 특히 마야의 '나를 외치다'를 소화한 참가자를 향해 심사위원 정재형은 "'새로운 시선의 사람들이 이제 남아 있을까' 했는데, 노래를 듣고 '이 사람이었구나, 우리가 찾던 사람'이라고 생각했다"며 기립박수와 함께 극찬을 보냈다.



1985년부터 2025년을 아우르는 40년 발라드 역사를 조명하고, 평균 나이 17.9세 참가자들이 각자의 인생곡을 자신만의 감성으로 풀어낼 초대형 오디션 '우리들의 발라드2'는 오는 10월 5일 월요일 밤 10시에 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)