'증조부 논란' 하영 떠난 '중증외상센터', 새 캐스팅 공개

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배우 하영이 하차한 넷플릭스 시리즈 '중증외상센터'에 그룹 러블리즈 멤버 겸 배우 정예인이 합류했습니다.넷플릭스 측은 오늘(29일) "정예인이 '중증외상센터' 새 시즌에 출연한다"고 밝혔습니다.'중증외상센터'는 메스 하나로 사람을 살려내는 천재 의사의 유쾌한 활극을 그린 메디컬 드라마입니다.지난해 시즌1이 공개돼 국내외 시청자들의 사랑을 받았고, 다음 달부터 시즌2와 시즌3을 동시에 촬영합니다.하영은 이 작품에서 중증외상팀 간호사 천장미 역으로 얼굴을 알렸습니다.시즌1에 함께 출연한 주지훈, 추영우와 함께 후속편에도 출연할 예정이었지만 온라인에서 증조부 안상호의 친일 행적 의혹이 제기된 뒤 "후손으로서 진심으로 사죄드린다"고 사과하고 작품에서 하차했습니다.하영이 하차한 뒤 정예인은 여러 차례 오디션을 거쳐 천장미 역에 캐스팅됐습니다.정예인은 2014년 러블리즈로 데뷔해 '아츄', '데스티니', '안녕' 등의 히트곡으로 사랑받았습니다.2017년 tvN 드라마 '크리미널 마인드'에서 문채원의 아역으로 연기를 시작했습니다.이후 티빙·왓챠 '인싸가 되고 싶은 나라', 드라마박스 '수수께끼 재벌딸' 등에 출연했습니다.정극에서 주연을 맡는 것은 이번이 처음입니다.(사진=써브라임 제공, 연합뉴스)