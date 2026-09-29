만리장성 넘고 마침내 금메달…이소희·백하나 "오늘은 120점"

▲ 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 복식 결승 대한민국 이소희-백하나와 중국 류성수-탄닝의 경기. 금메달을 획득한 이소희와 백하나가 기뻐하고 있다.

한국 배드민턴 여자 복식의 간판 이소희-백하나(이상 인천국제공항) 조는 고대하던 아시안게임 금메달을 놓고 '최강' 중국과 맞붙게 되자 "100점 짜리 플레이를 보여주지 않으면 우승은 어려울 것"이라고 각오를 다졌었습니다.그리고 그 굳은 다짐처럼, 두 선수는 완벽한 공수 조화는 물론 정신력에서도 상대보다 한발 앞서며 만리장성을 허물고 24년 만의 아시안게임 금맥을 캐냈습니다.경기를 마친 뒤 공동취재구역(믹스트존)에서 취재진과 만난 이소희는 "오늘은 120점짜리 경기를 한 것 같다"며 활짝 웃었습니다.너스레가 섞인 말이 아니었습니다.세계랭킹 2위 이소희-백하나는 오늘(29일) 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 복식 결승전에서 피 말리는 혈투 끝에 세계 1위 류성수-탄닝(중국) 조를 2-1(26-28 21-18 21-18)로 꺾고 시상대 최상단에 올랐습니다.백하나는 "오늘 너무 힘든 경기였는데, 언니가 마지막까지 힘을 내서 때려주고 많이 뛰어준 덕분에 우승할 수 있었다"고 공을 돌렸습니다.결승전답게 매 순간이 고비였습니다.류성수-탄닝 조는 초반부터 힘을 앞세워 거세게 몰아붙였고, 한국 조는 이를 끈질긴 수비로 받아내며 상대의 범실을 유도해 따라붙었습니다.듀스를 거듭하며 26-28까지 가는 한 치 앞을 모르는 승부 끝에 한국은 아쉽게 첫 게임까지 내주며 위기에 몰렸습니다.이소희는 "흐름상 1게임을 가져와야 유리하다고 생각했지만, 어차피 1게임을 내준 거 2게임을 빨리 가져와서 장기전으로 가면 우리가 조금 더 유리할 것 같았다"고 돌아봤습니다.이 판단은 적중했습니다.한국 조는 2게임 초반부터 끌려가는 처지에 놓였는데도 끈질기게 달라붙어 역전에 성공, 21-18로 승부를 원점으로 돌렸습니다.체력을 모두 소진한 상태에서 돌입한 운명의 3게임은 정신력 싸움이었습니다.이소희는 "사실 네 명 중 제가 가장 먼저 허벅지 뒤에 쥐가 올라와서 간신히 버티며 뛰고 있었는데, 중국 선수들에게 더 심하게 경련이 왔다. 잘 버텨낸 것 같다"고 했습니다.실제로 치열한 공방전이 이어지던 중 중국의 류성수가 다리를 부여잡고 쓰러져 일어나지 못했고, 사실상 탄닝이 수비를 홀로 도맡아야 했습니다.한국 조는 이 빈틈을 놓치지 않고 거세게 몰아붙여 승부를 매듭지었습니다.백하나는 "3게임에서 역전하고 앞서갔던 건 아예 생각도 안 나고 잘 모르겠다"며 "아무 생각 없이 계속 뛰다 보니 어려운 상황에서도 동점을 만들고 이길 수 있었다"고 털어놨습니다.이날 승리로 이소희-백하나는 2002년 부산 대회 라경민-이경원 조 이후 무려 24년 만에 아시안게임 여자 복식 금맥을 잇는 쾌거를 달성했습니다.직전 2022 항저우 대회에서 은메달을 목에 걸었던 이들은 두 대회 연속 결승 무대를 밟은 끝에 마침내 금메달의 한을 풀었습니다.하지만 시상대 가장 높은 곳에 서서도 기쁜 마음 한편에는 아쉬움이 남아있다고 했습니다.이번 대회 단체전에서 여자 단식 '세계 최강' 안세영과 함께 '필승 카드'로 기대를 모으고도 8강과 준결승에서 모두 패하며 대표팀이 동메달에 만족해야 했다는 무거운 책임감 때문입니다.이소희는 "개인전을 잘 마무리한 건 기분 좋은 일이지만, 함께 열심히 준비한 다른 선수들과 코치님, 감독님한테는 미안한 마음이 여전히 가슴 한쪽에 남아있다"고 전했습니다.(사진=연합뉴스)