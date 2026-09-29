중국 서열 4위 왕후닝 "타이완 독립 세력 단호히 타격할 것"

▲ 왕후닝 중국 정협 주석

중국의 타이완 정책을 총괄하는 왕후닝 전국인민정치협상회의(정협) 주석이 타이완 독립 세력을 단호히 타격하고 외부 세력의 간섭에 반대한다는 입장을 재확인했습니다.29일 중국 관영 신화통신에 따르면 중국공산당 서열 4위인 왕 주석은 전날 베이징 인민대회당에서 열린 중화인민공화국 건국 77주년 기념 리셉션에서 타이완 문제와 관련해 이같이 밝혔습니다.왕 주석은 "'하나의 중국' 원칙과 '92공식'(1992년 양안이 하나의 중국을 인정하되 각자 명칭을 사용하기로 했다는 합의)을 견지할 것"이라며 "양안 교류·협력과 융합 발전을 심화하고 타이완 독립 분열 세력을 단호히 타격할 것"이라고 말했습니다.그러면서 "조국 통일 대업을 흔들림 없이 추진하겠다"고 덧붙였습니다.왕 주석은 홍콩과 마카오에 대해서는 '일국양제'(한 국가 두 체제) 방침과 함께 '애국자가 다스리는 홍콩·마카오' 원칙을 강조했습니다.그는 "홍콩·마카오의 법에 따른 통치 역량을 높이고 경제·사회 발전을 촉진하는 한편 이들 지역이 국가 발전의 큰 틀에 더 잘 융합하고 기여하도록 지원하겠다"고 말했습니다.왕 주석의 발언은 시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미국 대통령의 정상회담 직후 나왔습니다.시 주석은 지난 24일(현지시간) 워싱턴 백악관에서 트럼프 대통령과 만나 "중국이 국가 통일과 영토 완전성을 수호한다는 입장은 매우 분명하다"며 "미국이 타이완 독립에 반대하는 올바른 입장을 견지하고 타이완 문제를 신중히 처리하기를 희망한다"고 말했습니다.(사진=게티이미지)