[자막뉴스] 2살 딸에 불닭소스, 소주 먹여 놓고…"입맛 돌게 하려고" '악마 부모'

검찰이 두살배기 딸을 학대해 숨지게 한 혐의로 기소된 30대 부부에게 중형을 구형했습니다.



검찰은 오늘(29일) 대전지법에서 열린 아동학대 살해 등 혐의 사건 결심 공판에서 아이의 친부 30대 A씨에게 무기징역을 선고해 달라고 재판부에 요청했습니다.



친모 B씨에게는 징역 15년을 구형했습니다.



검찰은 A씨에 대해 "미숙아로 태어나 건강 상태가 좋지 않은 피해자를 양육하며 얻은 스트레스를 감안하더라도 피해 아동에 대한 학대 정도가 매우 중하고 반복적"이라며 "범행을 축소하거나 배우자와 말을 맞추며 은폐하려 했다"고 지적했습니다.



B씨에 대해서는 "남편과 함께 상습적으로 폭행하고 살해해 사안이 매우 중대하다"고 질타했습니다.



A씨 부부는 2024년 12월 16일 대전 서구 자택에서 만 2세인 친딸을 학대해 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



사망 전날 이들 부부는 성인에게도 매운 불닭볶음면 소스를 딸에게 먹였고, 이후 씻기던 중 아이를 바닥에 떨어뜨린 것으로 검찰은 보고 있습니다.



아이 상태가 안 좋아 보이자 약병에 소주를 담아 먹이면서도, 병원에는 데려가지 않은 것으로 조사됐습니다.



아이는 미숙아로 태어나 1년 넘게 소아 중환자실 등에서 집중적으로 치료를 받았던 것으로 파악됐습니다.



검찰은 A씨 부부가 아이가 중환자실을 두 번째로 퇴원했던 2024년 10월부터 수시로 때린 것으로 보고 있는데, 부검 결과 아이는 두개골과 갈비뼈 등이 골절됐던 것으로 드러났습니다.



아이는 몸에 멍도 있었고 영양 결핍 상태였습니다.



A씨 부부가 소주를 먹여 호흡하는 데 더 어려움이 있었을 것이라는 의료 감정 결과도 나온 것으로 전해졌습니다.



A씨는 이날 법정에서 학대한 이유에 대해 "스트레스가 많았다"면서도 "아이가 사망할 줄은 몰랐다"고 말했습니다.



B씨는 매운 소스를 먹인 건 아이의 입맛을 돌게 하기 위한 목적이었고, 소주는 시골 어르신들이 아이에게 술을 먹인다고 해서 혈액순환에 도움 될 줄 알고 먹였다는 취지로 답했습니다.



이들의 변호인은 "아이 네 명을 별다른 도움 없이 양육하면서 아주 힘들었고, 경제적인 어려움에 하루하루 견디기 어려워 하지 말아야 할 행동을 했다"며 선처를 호소했습니다.



선고 공판은 다음 달 22일에 열릴 예정입니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)