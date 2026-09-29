쿠라시 김민영, 여자 87㎏ 초과급 결승 진출…은메달 확보

▲ 한국 쿠라시 국가대표 김민영 선수

한국 쿠라시 국가대표 김민영(21·한국체대)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 87㎏ 초과급 결승에 진출하며 은메달을 확보했습니다.김민영은 29일 일본 나고야 아이치현 무도관에서 열린 대회 쿠라시 여자 87㎏ 초과급 준결승전에서 아라일림 셰게노바(카자흐스탄)를 1-0으로 꺾었습니다.앞서 16강과 8강에서 상대를 연달아 '할랄'(한판)로 제압한 김민영은 준결승에서 팽팽한 승부 끝에 결승행 티켓을 거머쥐었습니다.준결승에서 김민영과 셰게노바는 나란히 '찰라'(Chala)를 1개씩 기록했습니다.하지만 기술 평가가 같으면 마지막으로 득점한 선수가 이기는 규정에 따라 최종 판정에서 김민영이 1-0으로 승리했습니다.이로써 김민영은 한국 쿠라시 사상 첫 아시안게임 금메달에 단 1승만을 남겨뒀습니다.전날 여자 78㎏급에서 모수민(한국체대)이 한국 여자 쿠라시 선수로는 처음 은메달을 따낸 데 이어 김민영도 결승에 오르면서, 한국은 이틀 연속 여자 선수의 은메달을 확보했습니다.2025년에도 아시아선수권대회 금메달을 딴 김민영은 두 해 연속 아시아 정상에 오른 데 이어 첫 아시안게임 우승을 노립니다.우즈베키스탄 전통 무예인 쿠라시는 유도와 비슷하지만 바닥에서 누르거나 조르고 꺾는 기술은 금지됩니다.선 자세에서 상대를 메치는 기술로 승부를 가립니다.한국 쿠라시의 새 역사를 겨냥하는 김민영은 이날 오후 3시 스류리링(대만)과 결승에서 맞붙습니다.(사진=대한체육회 제공, 연합뉴스)