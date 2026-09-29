테러 당한 중식당 '시진핑' 결국…목적 달성한 중국인들

추석 연휴 기간 중국인 일당에게 이른바 '래커 테러'를 당한 경기 성남시 분당구의 중식당이 추가 피해를 우려해 기존 중국 최고지도자 이름의 상호를 포기하고 닷새 만에 영업을 재개하기로 했습니다.



경찰 등에 따르면 피해 중식당 업주는 식당의 이름을 특정인을 연상시키지 않는 일반적인 명칭 ('○향')으로 상호를 변경해 오늘(29일) 다시 문을 열었습니다.



새 간판은 다음 주쯤 설치할 예정인 것으로 알려졌습니다.



업주는 언론에 "추가 피해 가능성을 우려한 데다 이번 사건 이후에도 기존 상호를 계속 사용하는 것을 두고 사회적 논란이 일 수 있다고 판단해 상호를 변경하기로 했다"고 말했습니다.



다만 별도의 신변 보호 조치나 매장 인근 순찰 강화 등은 요청하지는 않았다고 덧붙였습니다.



업주는 영업 재개를 위해 범행 과정에서 훼손된 의자와 집기류를 새로 구입하고, 대여 물품인 포스기도 변상한 뒤 다시 빌려 영업을 준비했다고 전했습니다.



또 농약이나 살충제 등에 노출된 것으로 의심되는 100만원 상당의 식재료는 모두 폐기할 예정이라고 말했습니다.



앞서 중국 국적의 20~40대 남성 4명은 추석 연휴 첫날인 지난 24일 새벽 2시 40분쯤 이 중식당에 침입해 매장 내부 곳곳에 래커와 페인트를 칠하고 농약으로 추정되는 물질을 식재료에 뿌린 뒤 범행 당일 중국으로 도주했습니다.



경찰은 이들의 신원을 특정한 뒤 체포영장을 신청하고 국제사법공조 절차에 착수했습니다.



또 국립과학수사연구원에 의뢰한 식재료 감정 결과를 기다리면서 지난 7월 발생한 동일 식당 간판 훼손 사건과의 연관성도 수사하고 있습니다.



(취재 : 김민정 / 영상편집 : 김기현 / 디자인 : 이수민 / 제작 : 디지털뉴스부)