"저게 뭐야?" 오폐수처리장서 '키 20cm' 남아 시신 발견

충남 아산 삼성디스플레이 공장 내 오폐수처리장에서 남아 시신이 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다.



아산소방서와 경찰에 따르면, 어젯(28일)밤 11시 반쯤 충남 아산시 탕정면에 위치한 삼성디스플레이 공장 안 오폐수처리장에서 남아 시신이 발견됐습니다.



당시 주변을 순찰하던 공장 자체 소방대원이 "아이로 추정되는 시신이 보이는 것 같다"고 신고했고, 출동한 구급대가 집수장 이물질 스크린 구역에서 남아 시신을 확인하고 경찰에 인계했습니다.



발견된 남아는 키 20cm에 몸무게 110g 크기였습니다.



경찰은 아이가 유산아인지 사산아인지 등 정확한 상태는 확인되지 않았다며, 압수 영장을 신청해 국립과학수사연구원에 부검과 유전자 감식을 의뢰할 예정이라고 밝혔습니다.



시신이 발견된 오폐수처리장은 아산시 소유 시설로, 삼성디스플레이 아산캠퍼스 안에 위치해 공장 배수 뿐만 아니라 인근 주민들의 생활 오폐수도 함께 처리하는 것으로 알려졌습니다.



경찰은 부검 결과가 나오는 대로 시신의 유기 경위 등을 집중 조사할 방침입니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 안준혁, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)