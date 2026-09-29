"조금만 더 버티자" 올해 5번 졌던 세계 1위 뒤집고…24년 만에 금메달 딴 이소희·백하나

이소희·백하나 조가 오늘(29일) 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 복식 결승에서 세계 1위 중국의 류성수·탄닝 조를 2-1(26-28 21-18 21-18)로 꺾고 금메달을 차지했습니다.



그야말로 명승부였습니다. 숨 막히는 랠리 끝에 1게임을 긴 듀스 접전으로 내줬지만, 2·3게임을 연달아 21-18로 따내며 짜릿한 역전승을 완성했습니다. 마지막까지 양쪽 모두 체력을 쏟아부은 혈전이 펼쳐졌습니다.



2022 항저우 대회 은메달의 아쉬움을 씻고 한국 여자 복식에 24년 만의 아시안게임 금메달을 안긴 이소희·백하나.



혈투를 마친 직후 믹스트존에서 두 선수의 이야기를 들어봤습니다.



(취재 : 유병민, 구성·편집 : 박진형, 영상취재 : 양두원, 제작 : 스포츠취재부)