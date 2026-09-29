"TSMC, 미 애리조나 이어 텍사스에도 공장 설립 추진"

▲ TSMC 미국 애리조나 공장

세계 최대 파운드리(반도체 수탁생산) 기업인 타이완 TSMC가 미국 애리조나주에 이어 텍사스주에도 웨이퍼(반도체 제작의 바탕이 되는 원판 모양의 기판 소재) 공장 건설을 추진하는 것으로 알려졌습니다.오늘(29일) 연합보 등 타이완 언론은 소식통을 인용해 TSMC가 인공지능(AI) 반도체 선두 기업인 엔비디아, 인텔, AMD, 애플 등 주요 고객사의 수요를 뒷받침하기 위해 대미 투자 확대에 나섰다면서 이같이 보도했습니다.해당 소식통은 TSMC가 두 번째 미국 웨이퍼 공장 후보지로 텍사스주 댈러스 지역을 우선 고려하고 있다고 설명했습니다.TSMC는 애리조나주 웨이퍼 제조와 텍사스주의 첨단 생태계를 연결하는 '남부 반도체 듀얼코어 회랑'을 구축한다는 계획입니다.이는 주요 고객사의 수요 대응뿐만 아니라 지정학적 위험의 분산 및 타이완 내 부지, 용수, 전력 등 한계를 극복하기 위한 목적입니다.또 TSMC의 올해 상반기 매출 비중에서 미국 고객사의 비율이 75.64%에 달하는 상황에서 도널드 트럼프 미 행정부의 반도체 업계에 대한 현지 투자 압박과 고율 관세의 부과 위험성을 피하기 위한 의도도 있습니다.다른 소식통은 댈러스와 북텍사스 지역이 캘리포니아주 샌프란시스코 인근 '실리콘 밸리'(Silicon Valley)에 빗대 '실리콘 초원'(Silicon Prairie)로 불린다면서 텍사스 인스트루먼츠(TI), 삼성전자, 테슬라 등이 현지에 투자하고 있어 TSMC가 현지에 공장을 건설하면 방대한 클러스터 조성 효과와 미국 정부의 공급망 현지화 요구를 만족시킬 수 있을 것으로 내다봤습니다.다만, TSMC는 해당 계획에 대해 공식 입장을 내놓지 않았으며, 최종 투자 결정도 이사회에서 확정되지 않았습니다.앞서 TSMC는 AI와 고성능컴퓨팅(HPC)의 강력한 수요에 대처하기 위해 피닉스에 웨이퍼 공장 최대 10곳과 패키징 공장 2곳, 연구개발(R&D) 센터 1곳을 짓겠다고 밝힌 바 있습니다.한편, TSMC 관계사인 뱅가드국제반도체그룹(VIS)과 네덜란드 대형 반도체회사 NXP의 합작법인 비전파워반도체제조(VSMC)는 전날 싱가포르에서 첫 번째 12인치 웨이퍼 공장 개소식을 열었습니다.이 공장은 2027년부터 자동차 산업용 혼합 신호, 전력 관리 및 아날로그 제품 생산을 위한 40∼130나노(nm·10억 분의 1m) 공정 제품 생산을 시작해 2029년에는 월 웨이퍼 생산량을 5만 5천 장으로 늘릴 예정입니다.해당 공장은 VIS가 24억 달러(약 3조 3천억 원)를, NXP가 16억 달러(약 2조 2천억 원)를 각각 투자했으며, 경영은 뱅가드가 맡습니다.VSMC는 싱가포르 내 두 번째 반도체 공장 건설도 검토하고 있습니다.싱가포르는 상대적으로 낮은 세율과 세계 최대 반도체 수요처 중국과 지리적 접근성 등을 바탕으로 최근 잇따라 대규모 반도체 공장 투자를 유치하면서 구형 반도체 제조 중심지로 떠오르고 있습니다.(사진=대만 중앙통신사 캡처, 연합뉴스)