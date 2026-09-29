빅뱅, 유럽 투어 일정 마무리…"20주년 기적 같아"

▲ 그룹 빅뱅이 영국 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 공연을 하고 있다.

그룹 빅뱅이 현지시간 26일 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 공연으로 월드투어 '엑스엑스 : 코스모스'(XX : COSMOS)의 유럽 일정을 마무리했습니다.빅뱅이 런던에서 단독 투어로 현지 팬들과 만난 것은 지난 2012년 이후 13년 9개월 만입니다.빅뱅은 26일 영국 공연에 앞서 지난 19일 프랑스 최대 경기장인 스타드 드 프랑스에서 공연했습니다.빅뱅은 런던 공연에서 '판타스틱 베이비'(FANTASTIC BABY)로 문을 연 뒤 '하루하루', '거짓말' 등 대표곡을 연달아 선보였습니다.멤버들은 "빅뱅이 20주년을 맞이했다는 건 마치 기적 같다. 여러분의 사랑과 응원이 없었다면 불가능했을 것"이라며 "V.I.P(팬덤명) 덕분에 우리가 꿈꿔왔던 모습으로 이 자리에 서 있을 수 있다. 진심으로 감사하고 사랑한다"고 소감을 밝혔습니다.빅뱅은 다음 달 9일부터 사흘간 타이베이 돔에서 공연을 이어가는데, 이번 월드투어 기간 총 19개 도시, 39회에 걸쳐 전 세계 팬들과 만날 예정입니다.