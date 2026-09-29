젠슨 황 "AI 모델 증류는 절도 아닌 경쟁"

▲ 젠슨황

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 AI 모델 '증류(distillation)'에 대해 이를 굳이 '경쟁'이라고 불렀다고 미 경제방송 CNBC가 28일(현지시간) 보도했습니다.미국 백악관이 "다른 AI 모델의 출력물을 바탕으로 새 모델을 훈련하는" 증류 행위에 대해 '절도'라고 부르고 있는데도 황 CEO는 이를 '경쟁'이라고 표현했다는 것입니다.AI 증류는 세계 AI 패권 경쟁에서 미국과 중국 간 핵심 쟁점입니다.미 당국자들은 중국 AI 기업들이 미국 AI를 기반으로 싼 비용으로 증류하고 있다고 비난해 왔습니다.스콧 베선트 미 재무장관은 지난 7월 이를 '절도'라고 표현하면서 미국에서 개발된 AI 모델의 역량을 빼내 가기 위해 증류를 이용하는 해외 기업을 제재하겠다고 위협했습니다.이런 가운데 황 CEO가 CNBC의 스쿼크 박스 프로그램에 출연해 증류가 '강도질 아니냐'는 질문을 받자 "그건 경쟁이라고 불린다"고 답했습니다.황 CEO는 "타인의 제품을 원하는 만큼 총체적으로 테스트할 수 있어야 한다"며 "다른 기업들이 엔비디아의 제품들의 작동 방식을 알아내려면 때때로 뼈대까지 발라내듯 분석해야 한다"고 덧붙였습니다.황은 "아무도 우리 제품에서 배우지 않고 우리가 순항만 할 수 있다면 정말 좋겠지만 경쟁은 모든 것을 더 나아지게 한다"고 말했습니다.그러면서 "그것이 마음에 들지 않는다면 여러분은 서비스를 중단해야 한다"고 덧붙였습니다.미 국토안보부 산하 사이버·인프라 보안국(CISA)은 이달 초 중국의 AI 기업들이 미국 기업의 이용 약관을 위반해 "산업적 규모의 AI 증류 캠페인"을 벌이고 있다고 비난했습니다.앤트로픽은 이달 초 중국의 알리바바와 딥시크가 "불법적인 증류"를 하고 있다고 주장했습니다.