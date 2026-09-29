[자막뉴스] "돈 벌기 쉽네∼?" 200억 '꿀꺽'…서울대 출신들의 비열한 수법

서울대 경영동아리 출신 '금융엘리트'들이 정보카르텔을 꾸려 몇 년 동안 미공개 인수·합병(M&A) 정보를 공유하며 200억 원 이상 부당이득을 취한 사건이 적발됐습니다.



금융위원회·금융감독원·한국거래소로 구성된 '주가조작 근절 합동대응단'은 오늘(29일) 이런 방식으로 부당이득을 취한 사모펀드 운용사 및 상장사 관계자 등 미공개정보 이용세력을 적발해 자택·사무실 등 20여 곳을 압수수색했다고 밝혔습니다.



사건 핵심 혐의자들은 서울대 경영동아리와 글로벌 컨설팅회사에서 함께 활동하며 인연을 맺은 사이인 걸로 조사됐습니다.



이후 각자 사모펀드 운용사 및 상장사로 자리를 옮겨 공개매수 등 M&A 관련 업무를 수행했습니다.



그러면서 최근 약 5년간 업무 과정에서 취득한 다수 종목의 호재성 미공개정보를 반복적으로 상호 공유한 걸로 드러났습니다.



가족·지인 등에게도 정보를 전달해 주식 매매에 이용하도록 했는데 이들은 정보가 시장에 공개되기 전에 해당 종목을 미리 사놓고 정보 공개 후 주가가 오르면 고가에 처분하는 방식으로 2백억 원 이상의 부당이득을 취한 걸로 당국은 보고 있습니다.



당국은 '정보카르텔' 속에서 미공개 정보 공유가 장기간 반복됐고 엄격한 비밀유지 의무가 있는 M&A 전문인력이 정보의 원천이었다는 점 등에서 사안이 중대하다고 보고 있습니다.



증권선물위원회는 혐의자들의 부당이득 은닉 등을 막기 위해 돈이 보관된 증권계좌를 자본시장법에 따라 지급정지 조치한 상태입니다.



이번 사건은 금감원과 거래소가 최근 수년간 시장감시를 통해 포착한 미공개정보 이용 사건 중, 동일한 혐의자가 반복적으로 연루된 사건들을 합쳐 심층 분석하는 과정에서 드러났습니다.



합동대응단은 지난 5월부터 관계기관 간 공조로 조사를 진행해왔습니다.



(취재 : 김민정 / 영상편집 : 이유진 / 디자인 : 이정주 / 제작 : 디지털뉴스부)