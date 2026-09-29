"헉헉" 거친 숨 내쉰 야마구치…결승까지 단 한 게임도 안 내준 안세영의 '무결점 2연패'

'셔틀콕 퀸' 안세영이 오늘(29일) 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승에서 일본의 야마구치 아카네를 2-0(21-17 21-9)으로 꺾고 금메달을 차지했습니다.



32강부터 결승까지 단 한 게임도 내주지 않은 완벽한 우승이었습니다.



결승에서도 코트 구석구석을 찌르는 정교한 플레이로 야마구치를 흔들며 승부를 2게임 만에 끝냈습니다.



2022 항저우 대회에 이어 다시 정상에 오른 안세영은 아시안게임 배드민턴 여자 단식 사상 최초로 2회 연속 우승이라는 새 역사를 썼습니다.



한 게임도 허락하지 않고 완성한 안세영의 '무결점 2연패'를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(구성·편집 : 박진형, 제작 : 스포츠취재부)