이 대통령 "개혁은 결코 멈출 수 없어…소명 꼭 완수"

▲ 이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 "저항이 커지는 이유로 반발이 커지는 이유로 이 개혁을 결코 멈출 수는 없다"며, "말이 아니라 행동으로 국민께 평가받고, 결과로 책임질 것"이라고 밝혔습니다.이 대통령은 오늘(29일), 청와대에서 주재한 제42회 국무회의에서 "국민의 더 나은 삶을 만들기 위해 잘못된 시스템, 제도, 관행들을 개선하는 개혁도 중단 없이 이어가야 한다"고 말했습니다.그러면서, "개혁은 우리 사회 곳곳에 자리한 기득권과 비정상, 불합리를 바로잡아 모두가 공평한 기회를 누리는 공정하고 합리적인 세상을 만드는 것"이라며, "소수의 힘센 이들에게 유리하게 설계된 제도, 관행, 문화를 모두 바꾸는 일이기 때문에 개혁은 혁명보다도 어렵다고 한다"고 짚었습니다.이 대통령은 "하지만, 고치기 어렵다고 병을 외면하면 더 큰 일이 벌어진다"며, "저항이 커지는 이유로 반발이 커지는 이유로 이 개혁을 결코 멈출 수는 없다"고 강조했습니다.이어 "특히, 개혁이 성공하려면 보다 많은 국민들의 이해와 동참이 필요하다"며, "개혁은 고통을 수반하기 때문에 세심하게, 그리고 가급적 조용하게 권리를 양보해야 하는 그런 분들의 아픔을 위로해가며 실용적이고 효율적으로 '생활 개혁'을 해 나가야 한다"고 덧붙였습니다.그 이유로 "국민의 집단지성이 함께해야 개혁의 방향성이 더욱 분명해지고, 또 개혁의 힘도 그만큼 오래 지속될 수 있기 때문"이라고 이 대통령은 말했습니다.또, "국민의 삶을 바꾸고 나라의 미래를. 밝히는 개혁은 우리 정부의 정체성이자 존재 이유"라며, "아무리 어렵고 힘들더라도 사회 전반에 불가역적 개혁이라는 우리 주권자들께서 부여한 소명을 꼭 완수하겠다"고 다짐했습니다.이 대통령은 "말이 아니라 행동으로 국민께 평가받고, 결과로 책임질 것"이라며, "국민 주권 정부의 민생 개혁 통합의 길에 우리 국민 여러분도 함께 해 주실 것으로 믿는다"고 말을 맺었습니다.앞서 이 대통령은 그제(27일), 자신의 SNS에도 "참여와 작은 실천이 개혁세상을 만든다"며, "국민의 관심과 격려, 특히 '대통령친구'님들의 참여와 실천이 꼭 필요하다"고 적은 바 있습니다.(사진=연합뉴스)