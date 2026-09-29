한국 양궁 첫 탈락자는 김제덕…남자 개인 16강서 인도에 져

▲ 29일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 남자 리커브 개인전 16강 한국 김제덕과 인도 니라지 차우한의 경기. 김제덕이 과녁을 확인한 뒤 돌아오고 있다.

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김제덕(예천군청)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 개인전 16강에서 탈락했습니다.김제덕은 29일 일본 아이치현 오카자키 주오공원에서 열린 대회 리커브 남자 개인전 16강전에서 니라즈 차우한(인도)에게 세트 점수 4-6(28-30 29-29 30-29 29-29 27-29)으로 졌습니다.앞서 32강전에서 쿠익천신(말레이시아)을 6-0(28-26 28-27 30-27)으로 완파한 김제덕은 16강에서 1세트를 내준 뒤 3세트를 따내 3-3 균형을 맞췄습니다.하지만 4-4로 맞선 5세트에서 27점에 그쳐, 29점을 쏜 차우한에게 승리를 내줬습니다.이번 대회 한국 양궁 국가대표팀에서 탈락자가 나온 건 김제덕이 처음입니다.한국은 앞서 리커브와 컴파운드의 남녀·혼성 단체전 6개 종목에서 모두 4강에 올랐습니다.전날에는 컴파운드 남녀 개인전에서는 출전 선수 4명이 전원 8강에 진출했습니다.김제덕은 남자 단체전과 혼성 단체전(혼성전)에서 메달 사냥을 이어갑니다.두 종목 모두 10월 2일 준결승을 치릅니다.이우석(코오롱)은 8강에 올랐습니다.이우석은 32강에서 압두르 라흐만 알리프(방글라데시)를 6-2(30-27 28-28 29-29 30-27)로 꺾은 뒤, 16강에서 레자 샤바니(이란)와 슛오프 접전 끝에 6-5(28-30 22-26 29-26 29-29 29-28<10-9>)로 이겼습니다.1, 2세트를 내리 내줘 0-4로 끌려가던 이우석은 3세트부터 반격에 나서 5-5 동점을 만들었고, 슛오프에서 10점을 쏴 9점에 그친 샤바니를 따돌렸습니다.이우석은 10월 3일 킨리 체링(부탄)과 8강전을 치릅니다.오후에는 리커브 여자 개인전 경기가 이어집니다.(사진=연합뉴스)