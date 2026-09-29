[자막뉴스] "한국인도?" 코넬대 충격 집단 성범죄…플로렌스 퓨도 나섰더니 "수사 재개"

미국 아이비리그 명문 코넬대에서 한 여학생이 남학생 7명에게 집단 성폭행을 당했다는 의혹과 관련해 현지 검찰이 수사를 재개했습니다.



미 로이터 통신 등에 따르면 매슈 밴 하우튼 뉴욕주 톰킨스카운티 지방검사장은 현지시간 어제(28일) 성명을 내고 학생 7명에 대한 증거를 대배심에 제출해 기소 여부를 판단 받도록 하겠다고 밝혔습니다.



미국의 대배심은 피고인의 유·무죄를 판단하는 재판 배심과 달리 검찰이 제시한 증거를 토대로 정식 기소할 만한 상당한 근거가 있는지를 판단합니다.



이번 사건은 2024년 10월 당시 20세였던 한 코넬대 여학생이 교내 남학생 사교클럽인 '카이 파이' 건물에서 학생 7명에게 성폭행을 당했다고 주장하면서 불거졌습니다.



현재 소셜미디어와 코넬대 학생신문에는 가해자로 지목된 이들의 실명이 공개돼 있습니다.



이 가운데는 이씨 성을 지닌 한국인 추정 학생 1명도 해당 명단에 포함됐습니다.



피해 여학생은 사교클럽 회원들로부터 제공받은 술과 약물로 인해 몸을 전혀 가눌 수 없는 상태에서 집단 성폭행을 당했다고 주장하며 지난 16일 소송을 제기했습니다.



이 여성은 사건 약 3주 뒤 대학 경찰에 신고했지만, 검찰은 당시엔 형사 기소에 나서지 않은 걸로 파악됐습니다.



밴 하우튼 검사장은 당시 형사 기소가 이뤄지지 않았던 데 대해 피해 여학생이 수사 당국에 처음 제출한 진술서에서는 집단 성폭행을 당했다거나 약물을 투여받았다는 주장을 하지 않았다고 설명했습니다.



학교 측은 자체 조사를 진행해 일부 학생에게 퇴학·정학 처분 등을 내렸다면서도 징계받은 학생 수 등을 구체적으로 공개하지는 않았습니다.



이와 관련해 코넬대는 "대학이 사건 관련자들에게 실질적인 처벌을 하지 않았다는 주장은 사실이 아니다"라고 밝혔습니다.



미국 소셜미디어를 통해 사건이 처음 알려진 뒤 학교와 수사 당국의 대응을 비판하는 여론은 일파만파 확산하고 있습니다.



유명인들도 잇따라 목소리를 내고 있습니다.



배우 플로렌스 퓨는 자신의 소셜미디어에 피해 여성을 지지한다고 밝혔고, 배우 조시 개드 등도 코넬대의 징계가 지나치게 가벼웠다며 강하게 비판했습니다.



(취재 : 김민정 / 영상편집 : 이다인 / 디자인 : 이수민 / 제작 : 디지털뉴스부)