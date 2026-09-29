K리그1 안양, 유병훈 감독과 2029년까지 재계약

▲ FC안양 유병훈 감독

프로축구 K리그1 FC안양이 유병훈 감독과 2029년까지 동행합니다.안양은 유 감독과 3년 재계약을 체결했다고 오늘(29일) 밝혔습니다.유 감독은 2024시즌 안양 지휘봉을 잡아 구단 창단 첫 K리그2(2부) 우승과 K리그1 승격을 이끌었습니다.2025시즌에는 K리그1 잔류를 이뤄냈습니다.유 감독은 안양의 사실상 전신인 실업축구 고양 국민은행 시절부터 선수와 지도자로 구단에 몸담았습니다.안양 구단은 유 감독이 구단에 대한 높은 이해도를 바탕으로 팀 정체성을 확립하고 선수단 경쟁력을 끌어올린 점을 높이 평가했습니다.중장기적인 구단 발전 방향을 함께 만들어갈 적임자라고 판단해 재계약을 결정했다고 합니다.최대호 안양 구단주는 "(재계약은) 유 감독과 함께 FC안양의 더 큰 미래를 만들어가겠다는 구단의 의지가 담긴 결정"이라며 "이우형 단장과 유 감독을 중심으로 선수단이 더욱 안정적으로 성장하고 경쟁력을 갖출 수 있도록 최대한 지원하겠다"고 말했습니다.유 감독은 "안양과 계속 함께한다는 것은 개인적으로 큰 영광인 동시에 무거운 책임"이라면서 "안양이 K리그1에서 더욱 경쟁력 있는 팀으로 성장하고, 팬 여러분께 자부심을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 각오를 밝혔습니다.(사진=FC안양 제공, 연합뉴스)