미국 국채 5% 시대 "40년 만의 기회" vs "지금 거품"

▲ 릭 리더 블랙록 글로벌채권 CIO

미국 10년 만기 국채 금리가 19년 만에 5%를 넘어서자 이에 대응하는 월가 거물들의 투자 해법이 엇갈리고 있습니다.블랙록·핌코 등 대형 채권운용사 책임자들은 지금이 채권 투자 적기라고 보는 반면 '헤지펀드 대부' 레이 달리오는 부채 위기를 경고하며 금리에 민감한 자산을 피하라고 조언했습니다.월스트리트저널(WSJ)은 미 10년물 국채 금리가 28일(현지시간) 5.241%로 2007년 6월 이후 최고치를 기록하고 30년물도 5.561%로 2002년 6월 이후 가장 높아진 현 상황에서 월가의 대표적 자산운용가 6명에게 금리 급등 대응법을 물었습니다.2조 달러 이상 자산을 총괄하는 블랙록의 릭 리더 글로벌 채권 부문 최고투자책임자(CIO)는 "내 펀드들은 듀레이션 3년에 7% 넘는 수익률을 내고 있다. 이런 기회를 40년 동안 기다렸다"고 말했습니다.그는 과거 10년물 금리가 5%를 넘었을 때 이후 12개월 수익률이 좋았다며 "문제는 오늘이 진입할 날인가 하는 것"이라고 말했습니다.그의 답은 조심스러운 "예스(yes)"입니다.리더는 올해 손실에도 채권 이야기를 하려는 투자자가 "폭발적으로" 늘고 있다며 금리가 떨어지면 가격이 오르는 장기채를 "조금씩" 담기 시작했다고 밝혔습니다.세계 최대 채권운용사 핌코의 댄 이바신 CIO는 주택 등 금리에 민감한 부문에서 약세 조짐이 나타나고 있지만 저금리 대출을 고정해 둔 소비자가 많고 AI 기업들의 투자가 이어지고 있다며 "어느 정도 둔화는 예상하지만 경기침체는 아니다"라고 말했습니다.그는 "6∼7% 수익률의 우량 채권 포트폴리오를 구성할 수 있다"며 고평가 된 주식보다 유리하다고 평가했습니다.그러면서 장기적으로는 AI 투자가 경제 효율을 높여 인플레이션을 억제하고 채권 가격에도 도움이 될 것으로 내다봤습니다.브라이언 웨일런 TCW 채권 부문 CIO도 "미국 성장의 절반 이상이 금리에 민감하지 않은 차입자들에게서 나오고 있다"며 "전쟁은 끝날 것이고 원자재 가격은 내려갈 것"이라고 말했습니다.그는 올해 손실에도 채권 펀드 자금이 빠져나가지 않은 점을 긍정적 신호로 꼽으며 금리 인상 사이클도 오래가지 않을 것으로 봤습니다.반면 세계 최대 헤지펀드인 브리지워터 어소시에이츠의 창업자 레이 달리오는 미국이 부채 이자로만 연간 1조 달러(약 1천356조 원) 넘게 쓰고 있으며 원리금 상환 부담이 다른 정부 지출을 "밀어내기" 시작했다고 지적했습니다.자신의 저서 '국가는 어떻게 파산하는가'에서도 정부부채 급증의 위험을 경고했던 그는 이런 현상이 다른 서방 국가에서도 나타나고 있다고 덧붙였습니다.그는 국채 공급이 수요를 압도해 전 세계 채권 금리가 계속 오를 것이며 결국 차입과 성장이 둔화할 것이라고 경고했습니다.그러면서 분산 투자와 함께 금리에 민감한 자산을 피하라고 권고했습니다.롭 아노트 시지지(Syzygy) 자산운용 창업자는 전쟁발 인플레이션이 언제 끝날지가 관건이라며 "트럼프는 전쟁이 곧 끝날 것이라고 믿게 하고 싶어 하지만 그렇다는 증거는 별로 보이지 않는다"고 말했습니다.그는 "지금 거품을 보고 있다"고 진단했습니다.S&P 500 기업과 그다음 규모 500개 기업 간 밸류에이션 격차가 극단적인 만큼 AI 열풍에 급등한 대형주 대신 중소형주가 향후 몇 년간 더 나은 성과를 낼 것으로 예상했습니다.소날 데사이 프랭클린템플턴 채권 부문 글로벌 CIO는 "고금리가 경제를 무너뜨릴 것이라고 믿지 않는다"면서도 정부 차입과 AI 인프라 투자가 자금을 놓고 경쟁해 금리는 더 오를 것으로 봤습니다.그는 "채권시장이 미국 경제의 역량을 재평가하고 있다"며 투자자들이 '안정적인 이자 수익' 확보에 집중해야 한다고 조언했습니다.데사이 CIO는 연준의 추가 인상에 취약한 초장기채는 피하되 마이크로소프트, 메타, 아마존, 알파벳 등 AI 하이퍼스케일러 회사채 매입을 검토 중이라고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)