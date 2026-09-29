젠슨 황과 다시 뭉친 이재용·최태원…이재용 "3가지 공통점 있다"

▲ '밴 플리트상' 수상자인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 28일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 코리아소사이어티 연례 갈라에서 발언하고 있다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장이 28일(현지시간) 미국 뉴욕에서 다시 한자리에 모였습니다.
황 CEO의 '밴 플리트상' 수상을 축하하기 위해서입니다.
한미 친선 비영리단체 코리아소사이어티는 "한미 경제 협력의 핵심 분야인 인공지능(AI) 반도체 산업에서 그가 보여준 선구적인 리더십과 혁신적인 기여"를 인정해 이날 황 CEO에게 밴 플리트상을 수여했습니다.
시상식을 겸해 열린 연례 갈라에는 이 회장과 최 회장이 직접 참석해 축하 인사를 건넸습니다.
이들은 황 CEO와의 친분을 과시하며 유쾌한 덕담을 나누기도 했습니다.
먼저 이 회장은 부친인 이건희 삼성 선대 회장 역시 20년 전 밴 플리트상을 수상한 사실을 언급하며 "젠슨보다 이 상에 더 어울리는 사람은 없다고 생각한다"고 운을 뗐습니다.
이 회장은 "그는 오늘날 AI에서 일어나는 모든 것의 중심에 회사를 올려놨고 컴퓨팅이 할 수 있는 일을 재정의했으며, 이제는 전 세계 산업에 동력을 제공하고 훨씬 더 큰 뭔가를 구축하는 것을 돕고 있다"면서 "그것이 바로 미국과 한국 사이 진정한 동반자 관계이자 진정한 영향력"이라고 말했습니다.
특히 이 회장은 "이 모든 것을 떠나서, 우리 두 사람에게는 세 가지 공통점이 있다"며 "우리 두 회사 모두 '올인'(all-in)하고 있다"고 했습니다.
이어 "두 사람 모두 '매디슨'이라는 딸을 두고 있다"면서 "세 번째는 우리 모두 '갤럭시 Z 폴드8'을 사랑한다는 점"이라고 말해 좌중의 웃음을 자아냈습니다.
다음으로 무대에 오른 최 회장은 "젠슨을 만날 때마다 그의 질문은 '더 빨리 만들어줄 수 있느냐'는 것"이라며 "'빨리빨리'라고 말하는 한국 사람들처럼"이라고 말했습니다.
최 회장은 "우리는 결이 잘 맞는다"며 "엔비디아는 디자인과 브레인을 맡고, SK는 메모리를 만든다"고 했습니다.
그러면서 "하지만 젠슨이 뭔가를 잊어버릴 때면, 그는 정확히 누구에게 전화해야 할지 잘 알고 있다"며 7년 전 SK와 엔비디아가 동맹을 결성했고, 황 CEO가 최전선에 서 있다고 설명했습니다.
최 회장은 "당신의 파트너가 된 것을 정말 기쁘게 생각한다"며 "우리의 파트너십이 GPU 수요보다 더 빠르게 성장하길 바란다"며 건배사를 했습니다.
(사진=연합뉴스)
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