하반기 신규 채용 장 선다…대기업 51% "대졸 뽑는다"

▲ 기념촬영하는 대학교 졸업생들

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올해 하반기 대졸 신규채용 계획을 세운 대기업이 작년보다 많이 늘어난 것으로 나타났습니다.29일 한국경제인협회(한경협)가 리서치앤리서치에 의뢰해 매출액 500대 기업(121개사 응답)을 조사한 결과에 따르면, 응답 기업 51.2％는 올해 하반기 대졸 신규 채용 계획을 수립했다고 답했습니다.작년 하반기(37.2％)보다 14.0％ 포인트 상승한 수준입니다.채용 계획이 '미정'인 기업은 9.9％ 포인트 내린 28.1％, '없음'은 4.1％ 포인트 내린 20.7％였습니다.채용 계획을 세운 기업 가운데 작년과 비슷한 규모로 뽑겠다는 기업은 50.0％, 규모를 줄이겠다는 기업은 25.8％, 늘리겠다는 기업은 24.2％였습니다.작년 하반기와 비교하면 유지 기업 비중은 12.2％ 포인트 올랐고 축소 기업은 12.0％ 포인트 하락했습니다.확대 기업 비중은 0.2％ 포인트 하락했습니다.다만 업종별 편차는 컸습니다.도소매(71.5％), 건설·토목(61.5％), 유통·물류(55.5％)는 채용 계획이 미정이거나 없는 기업이 절반을 넘었습니다.경제인협회는 "도소매·유통 등 내수 관련 업종과 건설업 분야에서는 경기 회복세가 상대적으로 더디게 나타나면서 기업들이 신규 채용에 신중한 모습이 이어지고 있다"고 분석했습니다.채용 계획을 세운 기업의 채용 방식을 보면 공개채용과 수시채용을 병행하겠다는 기업이 54.9％로 작년 하반기보다 17.1％ 포인트 늘었습니다.수시채용만 하겠다는 기업은 14.5％로 9.9％ 포인트 줄었고, 공개채용만 하겠다는 기업은 30.6％로 7.2％ 포인트 감소했습니다.대졸 신규 채용 때 중요하게 평가하는 요소로는 조직적합성(23.4％)이 가장 많이 꼽혔고 직무 경험과 일반직무역량이 나란히 18.4％로 뒤를 이었습니다.대졸 신규 채용을 늘리기 위한 정책 과제는 '규제 완화를 통한 기업 투자·고용 확대 유도'(30.6％), '고용 증가 기업에 대한 세제·재정 인센티브 확대'(21.5％), '채용·배치·근로시간 등 고용 관련 제도의 유연성 제고'(19.8％) 등 순이었습니다.이상호 협회 경제본부장은 "일부 업종에서는 여전히 채용 계획을 정하지 못했거나 계획이 없는 기업의 비중이 높은 만큼 통합고용세액공제 확대 등 세제 지원과 규제 완화를 통해 기업이 투자·고용 여력을 확충할 수 있는 여건을 마련해 줄 필요가 있다"고 강조했습니다.(사진=한국경제인협회 제공, 연합뉴스)