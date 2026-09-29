[자막뉴스] "북한군 1만 명 추가 파견 임박"…러시아가 북한에 건넨 대가는

젤렌스키 우크라이나 대통령이 현지시간 28일 현재 러시아 영토에 북한군 8000명 이상이 주둔하고 있으며, 추가로 1만 명 규모의 병력을 배치하기 위한 준비도 진행되고 있다고 주장했습니다.



그는 대국민 연설에서 추가 병력과 관련해 "훈련을 거쳐 러시아에 배치하기 위한 선발 작업이 진행되고 있다"고 설명했습니다.



그러면서 "러시아는 북한군 파견의 대가로 기술 등을 제공하고 있다"며 "러시아의 기술적 지원 아래 북한 영토에서 샤헤드형 공격 드론 생산이 이뤄지고 있다"고 주장했습니다.



젤렌스키 대통령은 "이것이 악이 확산하는 방식이고, 한 지역의 생명에 대한 위협이 다른 지역으로 퍼져나가는 방식"이라며 "오직 함께 대응해야 이를 극복할 수 있다"고 강조했습니다.



다만 젤렌스키 대통령은 북한군 포로 한국 송환과 관련해서는 언급하지 않았습니다.



앞서 젤렌스키 대통령이 지난 23일 미국 뉴욕에서 열린 유엔총회에서 북한군 포로 2명의 한국 송환 사실을 공개하면서 이를 두고 한국과 우크라이나 간 비공개 합의가 있었는지 여부에 대한 진실 공방이 벌어졌습니다.



우크라이나 측은 송환 사실에 대한 비공개 합의가 없었다고 주장했는데, 청와대는 "우크라이나 측이 비공개 합의를 어기고 사전 협의는 물론 통보조차 없이 일방적으로 공개한 것도 중대한 문제지만 '비공개 합의가 없었다'는 거짓 사실을 발표한 것은 양국 정부 간 신뢰를 심각하게 훼손하는 일"이라며 우크라이나 측에 공식적인 해명과 사과를 요구했습니다.



우크라이나 측은 북한군의 참전 경험이 한반도 평화에 위협이 될 수 있다는 기존 입장을 거듭 강조하고 있습니다.



우크라이나 대통령실 비서실장도 SNS에 러시아 편에 서서 우크라이나 전쟁에 참전한 북한군을 언급하며 "북한은 우리의 전쟁에서 배우며 무장하고 있다"고 밝혔습니다.



그러면서 북한군의 이런 모습은 "무엇보다 자국 지역에서의 적극적인 전투에 대비하기 위해서"라고 주장했습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 김기현, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)