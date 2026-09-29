"트럼프, 이란이 구체적 '핵 양보' 하면 제재 완화 의향"

▲ 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 핵 프로그램과 관련해 구체적인 조치를 내놓으면 제재 완화나 동결 자금 해제에 나설 의향이 있다고 미 온라인 매체 악시오스가 28일(현지 시간) 보도했습니다.악시오스는 복수의 미국 당국자들을 인용해 이같이 전했습니다.이란은 호르무즈 해협과 미군의 해상 봉쇄에 협상의 초점을 맞추고 싶어 하는 데 비해 트럼프 행정부는 이란에 핵 프로그램과 관련한 양보에 나설 것을 요구하고 있다는 것입니다.트럼프 대통령은 이란의 핵 보유 저지를 전쟁 개시의 명분으로 내세운 터라 11월 초 중간선거를 앞두고 이란 핵 개발과 관련한 양보 조치를 얻어내야 자연스레 성과로 내세울 수 있습니다.트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에 게시물을 올려 "사실이 아니다. 나는 아무것도 제안하지 않았다"라고 반박했습니다.트럼프 대통령은 "악시오스 기사는 거짓말이다. 당장 이 가짜 기사가 철회돼야 한다"고 덧붙였습니다.악시오스 보도가 틀린 것이 아니라면 트럼프 대통령은 이란에 제재 완화와 동결 자금 해제로 상응 조치에 나서는 것이 공개되는 데 대한 부담을 느낀 것으로 보입니다.트럼프 대통령은 지난 6월 이란과 종전 양해각서(MOU)를 체결하면서 제재완화와 동결자금 해제를 합의했다가 미국 내에서 '항복이나 다름없는 MOU'라는 거센 역풍을 맞은 바 있습니다.카타르와 파키스탄 등 중재국은 미국 및 이란과 잇따라 만나 합의 도출을 시도하고 있습니다.이들은 이날 뉴욕에서 아바스 아라그치 이란 외무장관을 만날 예정이며 트럼프 행정부 당국자들과도 접촉할 계획입니다.중재국들도 전면전 재발 우려 속에 이란에 핵 관련 양보를 촉구하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했습니다.이란이 호르무즈 해협 재개방을 목표로 제시한 '7일 계획'을 트럼프 대통령이 공개적으로 거절한 뒤 양측의 군사적 긴장이 고조될 가능성을 우려하는 것입니다.제재 완화와 동결 자금 해제를 내세운 트럼프 대통령의 합의 시도에 이란이 응할지는 미지수입니다.이란은 핵 프로그램 관련 논의를 할 준비가 됐다는 신호를 중재국들에 거의 보내지 않고 있다고 WSJ은 전했습니다.트럼프 행정부는 경제적 고사 작전으로 이란을 압박하는 전략을 쓰고 있습니다.중간선거를 앞두고 대대적 확전은 상당히 부담이 큰 선택지여서 각국을 재촉해 이란을 고립시키고 양보를 끌어내는 전략을 쓰는 것입니다.일단 트럼프 대통령은 '7일 계획' 거부 이후에도 대화의 문을 열어둔 상태입니다.트럼프 대통령은 표심을 의식해 중간선거가 예정된 11월 초를 전후해 이란 전쟁이 끝나고 유가가 급락할 것이라며 거듭해서 낙관론을 펴고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)