암호명 '황산'의 비밀…"CEO가 삼성 기술 훔쳐오라 협박" 증언 나왔다 [자막뉴스]

중국 1위 D램 업체인 창신메모리테크놀로지, CXMT의 전 최고경영자가 삼성전자 출신 한국인 기술진을 불러 기술을 가져오라고 협박했다는 진술이 나왔습니다.



중국 반도체 기업의 초고속 성장 뒤에 숨겨진 '삼성전자 기술 사냥'의 실체가 수사기관 진술로 드러난 건 이번이 처음입니다.



삼성전자가 1조 6천억 원을 들여 세계 최초로 개발한 18나노 D램 공정 기술을 무단 유출한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고 받은 전 삼성전자 부장 전 모 씨.



중앙일보가 확보한 전 씨의 진술서 등에 따르면, 지난 2016년 데이비드 왕 당시 CXMT CEO는 한국인 기술진을 불러 삼성전자의 핵심 반도체 제조 레시피인 PRP와 설비 정보를 모두 가져오라며, "안 가져오면 한국 정부에 고발하겠다"고 압박했습니다.



당시 CXMT 임원진은 보안을 위해 삼성전자를 '옐로우마운틴', 즉 '황산'이라는 암호명으로 부르며 조직적으로 기술 탈취를 시도했습니다.



이처럼 무리한 압박의 배경에는 중국 정부의 강력한 요구가 있었다고 전 씨는 주장했습니다.



전 씨는 "당시 중국 정부가 18나노 기술을 확보하지 못하면 투자를 끊겠다고 했다"며 "CXMT는 처음부터 자체 개발할 생각 없이 한국 기술을 노렸던 것"이라고 증언했습니다.



실제로 CXMT는 설립 직후 한국과 타이완의 핵심 인력들에게 기존 연봉의 2~3배를 제시하며 팀 단위로 인재를 싹쓸이했고, 이를 발판 삼아 단숨에 세계 4위 D램 업체로 올라섰습니다.



법조계에서는 중국 경영진의 직접 개입 정황과 국내 형사 유죄 판결이 향후 미국 ITC 제소 등 국제 기술 분쟁에서 삼성 측에 유리하게 작용할 것으로 전망하고 있습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)